Regio Twente blijft in de race voor organisatie Special Olympics in 2022

De regio Twente heeft vanmiddag officieel te horen gekregen dat ze in de race zijn om de Special Olympics in 2022 te organiseren. In februari komen vijf leden van de commissie naar Twente om de locaties te bekijken waar de sporten plaats gaan vinden.

Elke twee jaar worden de Special Olympics roulerend door Nederland georganiseerd. Het is met meer dan tweeduizend sporters het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking.

'Hier op An'

De regio Twente, veertien gemeenten in totaal, hebben op 28 oktober het Twentse bidbook 'Hier op An' persoonlijk overhandigd aan het Special Olympics Comité in Utrecht. Het comité was enthousiast over de kwaliteit van het ingediende bidbook en de creativiteit die daaruit spreekt. Er werd opgemerkt dat hierin veel tijd, zorg en energie is gestoken door de samenwerkende partners.

Als Twente de Special Olympics mag organiseren, wordt de campus van de Universiteit Twente in Enschede een 'Olympisch dorp'. Daar zullen de 2.000 tot 2.500 sporters en de bijna duizend begeleiders tijdens het evenement verblijven. De sporten vinden plaats in alle Twentse steden en dorpen.



Bezoek aan Twente

Midden februari zullen vanuit de Special Olympics Nederland vijf leden van het Special Olympics Comité Twente bezoeken om diverse locaties als het FBK-stadion en de IISPA-hal te bekijken. Na beoordeling wordt het bestuur van de Special Olympics geadviseerd het bid wel of niet toe te kennen.

Eerder werd bekend dat de regio Purmerend de enige concurrent is van de regio Twente voor het organiseren van het evenement in 2022. Bij het landelijke bureau van de Special Olympics hadden zich geen andere steden of regio's gemeld.

De uiteindelijke toekenning zal in maart 2020 bekend worden gemaakt.