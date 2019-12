Dit heeft Overijssel in Actie opgeleverd

De Eethoek

De Eethoek in Almelo zorgt dat er drie keer in de week een gezonde maaltijd klaarstaat voor meer dan honderd mensen. Daaronder zijn veel daklozen en gezinnen met kinderen. Monique en Stephan van Baaren richtten ook de Kleedhoek op. De afgelopen weken is er zo'n 14.000 euro gedoneerd aan de stichting, daarnaast hebben Monique en Stephan een jaar gratis opslagruimte in Hengelo gekregen en is er een nieuwe locatie gevonden om te eten en te koken. Een goede duw in de rug dus, maar wil jij de stichting het komende jaar blijven helpen? Kijk dan hier hoe.

Jouw Haar, Mijn Haar

Dankzij Stichting Haarwensen krijgen kinderen die door een ziekte kaal worden weer een prachtige bos met haar. Zoals de 14-jarige Mynke, die vorig jaar een hersentumor kreeg. Na radiotherapie viel haar haar uit, maar inmiddels is ze superblij met haar haarwerk. En dankzij Overijssel in Actie zijn er binnenkort meer meiden die net als Mynke weer kunnen stralen nu hun ziekte.



De vriendinnen en schoolgenootjes van Mynke zamelden 3.724 euro in, nichtje Julia doneerde haar vlecht én een dikke zware envelop met ruim honderd euro aan ingezameld kleingeld. Bij de stichting zelf is ruim vijfhonderd euro aan donaties binnengekomen. En dan was er nog de speciale knipmiddag, waar naast Julia ook Krista, Robin, Suze, Eline, Rozemarijn, Iris, Jannie, Nicole en Sanne een korte coupe kregen voor het goede doel. En de lijnen staan nog open, er kan nog steeds gedoneerd worden. Kijk hier hoe jij kunt helpen.

Lotte uit Bathmen doneerde haar haar (Foto: RTV Oost)

Ik wil een pup

Het werk van een puppypleeggezin is voor KNGF Geleidehonden heel belangrijk. Het biedt de jonge honden de ideale basis voor hun belangrijke taak als geleidehond. Jaarlijks worden er zo’n tweehonderd pups geboren en voor hen allemaal zoeken we een fijn thuis om het eerste jaar door te brengen en te wennen aan de wereld om hen heen. Mede dankzij Overijssel in Actie hebben zich elf nieuwe gezinnen aangemeld die deze taak op zich willen nemen.

Wil jij je ook aanmelden als puppypleeggezin of wil je geld doneren? Kijk dan hier.

Hart voor Tanzania

Overijssel droeg ook haar steentje bij aan de missie een hartkliniek voor Tanzania. Samen met Overijsselse vrijwilligers, gepensioneerde artsen, de Overijsselse ziekenhuizen en bedrijven, waaronder VolkerWessels, wordt er had gewerkt aan de oprichting van de kliniek in de stad Moshi. Vanuit uit meerdere hoeken kwam hulp, zo doneerde HST 1000 euro en werd er via de doneersite in totaal 2045 euro gedoneerd. Maar er werden ook massaal spullen gedoneerd, zoals een lasapparaat, schoolmeubilair, podiumonderdelen, EHBO-dozen en een behandeltafel. Geld en spullen blijven nodig, wil je doneren? Kijk hier.

Hart voor Tanzania (Foto: RTV Oost)

Groene Wens Boot

De Groene Wens Boot is een fluisterboot die speciaal gebouwd is voor mensen met een fysieke beperking. Een dagje varen is een heerlijk uitje voor gezinnen en families en vrienden die iemand in een rolstoel of rolbed in hun midden hebben. Maar de accu’s van de fluisterboot zijn aan vervanging toe. En ook is een hekschroef nodig, voor een betere bestuurbaarheid en wendbaarheid van de boot bij meer wind.

Overijssel kwam in actie en haalde de afgelopen weken bijna zevenduizend euro aan giften en donaties op. En de voorzichtige schatting is dat er nog minstens vijfhonderd euro bij gaat komen aan acties die al zijn aangekondigd. Een totaalbedrag van 7.450 euro! De geschatte kosten voor de opknapbeurt zijn 8.600 euro, dus ze zijn al aardig in de buurt. Wil jij bijdragen aan de laatste loodjes? Dat kan hier.

Sinterklaasactie

Ongeveer vierhonderd gezinnen in Zwolle hebben geen geld om sinterklaascadeaus te kopen. Dankzij initiatiefnemers Ron Zwiers en Frank Overweg konden deze kinderen toch rekenen op een sinterklaasfeest met pakketjes. Verslaggever Mark Bakker kwam voor dit doel in actie en mede dankzij Overijssel in actie werd er bij 240 kinderen een jutezak vol cadeautjes afgeleverd. Zwolse ondernemers doneerden grote hoeveelheden pepernoten, chocoladeletters en knuffels. Bij het ziekenhuis en het provinciehuis werd er een inzamelactie voor speelgoed gehouden. Volgend jaar bijdragen aan deze actie? Houd dan deze facebookpagina in de gaten.

Sokken voor Peru

Ook deze actie kunnen we succesvol afvinken. De dames van Sokken voor Peru zochten verkopers die op markten willen staan, mensen die wilden breien en meer naamsbekendheid. Dat is gelukt! Het aantal vrijwilligers voor de organisatie is gestegen evenals de naamsbekendheid van onder meer de website.

"Door onder meer Overijssel in Actie hebben zich inmiddels een aantal verkopers en verkoopsters gemeld die de sokken, mutsen en overige breiwerken gaan verkopen op braderieën, jaarmarkten, kerstmarkten en de website", vertelt Karoline Dirksen, initiatiefnemer van Sokken voor Peru. "Én er zijn mensen die hebben aangegeven te willen breien voor het goede doel. Wat ons betreft is de actie meer dan geslaagd."

Sokken voor Peru (Foto: RTV Oost)

AED Voor EHBO Denekamp

De EHBO in Denekamp had een nieuwe AED nodig. De vrijwilligers gebruiken de AED tijdens de veertig evenementen waarvoor ze jaarlijks worden ingezet. Er was 1800 euro nodig om dit te bekostigen en in zes weken tijd is het de vrijwilligers gelukt om het geld bij elkaar te sprokkelen, sterker nog, er werd genoeg gedoneerd om twee AED's aan te schaffen.

"Wij zijn RTV Oost en Overijssel in Actie ook écht dankbaar. Zonder jullie was het niet zo snel gelukt. Sterker nog, we gingen voor één nieuwe AED en nu hebben we er twee", aldus Frank Tellman van de EHBO Denekamp.

Help een kind sporten

Een op de negen kinderen groeit op in armoede. De ouders van deze kinderen hebben vaak geen geld om het lidmaatschap van een sportvereniging of een sporttenue te betalen. Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. Overijssel in Actie draagt dit goede doel een warm hart toe, voor 250 euro kan een kind een jaar lang sporten. Op dit moment is er 1255 euro ingezameld. Maar deze actie loopt nog een tijdje door, houdt RTV Oost in de gaten want in het nieuwe jaar komen er mooie acties voorbij waar jij op kan bieden voor het goede doel!

Wie gun jij een kerstboom?

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn. Met lekker eten, cadeaus en .... een mooi opgetuigde kerstboom! Maar niet iedereen is in staat om een kerstboom in huis te halen. Daar kwam verslaggever Bart Kieft voor in actie. Speciaal voor Overijssel in Actie reserveerde Hornbach Zwolle twintig mooie bomen. Het Overijssel in Actie-team leverde vijf bomen af op verschillende adressen in de provincie en deelde nog eens vijftien vouchers voor kerstbomen met versieringen die de winnaars op konden halen.

Hoe dat ging zie je in video hieronder: