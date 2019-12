Oad wil nog een getuigenverhoor, nu topmannen Rabobank aan de beurt

In de slepende zaak over het faillissement van Oad wil het bedrijf dat er meer getuigenverhoren volgen. De Oad-familie wil dat voormalig topman Sipko Schat en huidig lid Raad van Bestuur van de Rabobank onder ede worden gehoord.

Oud-eigenaar Julius ter Haar claimt dat de Rabobank Oad in september 2013 bewust failliet heeft laten gaan. Volgens hem was een deal met 'Twentse investeerders' zo goed als rond in het weekend voor het faillissement. De Rabobank verleende echter geen tijd om de deal uit te werken, waarop de Oad het faillissement moest aanvragen. De familie Ter Haar zegt dat de bank niet aan de wettelijk verplichte 'zorgplicht' heeft voldaan.

Getuigenis Bijleveld

"Het komt ongeloofwaardig over wanneer iemand een toezegging doet die zogenaamd voor 48 uur zou zijn. Terwijl wij op diezelfde dag een liquiditeitspositie hebben doorgestuurd naar de bank waar duidelijk werd dat wij sowieso tot woensdag door konden gaan", vertelt voormalig Oad-eigenaar Ter Haar.

Eerder deze week werd Ank Bijleveld gehoord, tijdens het faillissement van Oad was zij commissaris van de Koning. Uit het getuigenverhoor bleek dat Rabobank-topman Jan van Nieuwenhuizen aan de vooravond van het faillissement Bijleveld persoonlijk verzekerde dat de reisorganisatie voldoende tijd zou krijgen voor een mogelijke overname.

Concrete toezeggingen

Mede door die verklaring van Bijleveld, is Ter Haar tevreden over afgelopen week. "We hebben duidelijk kunnen aangeven aan de rechter in welke extreme achtbaan de Oad-groep heeft verkeerd. Dat begon met de per ongeluk verzonden mail die bij ons terechtkwam, waar de Rabobank eigenlijk alles opzegde. Om vervolgens na contact met Raad van Bestuur (RvB) volle hoop te krijgen vanwege concrete toezeggingen. De RvB zijn hun toezeggingen vervolgens niet nagekomen. Dat hebben we deze week duidelijk bij de rechter kunnen aangeven."