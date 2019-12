Beheerder kunstgrasvelden in Enschede veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels

Sportaal, het sportbedrijf van de gemeente Enschede, is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden van voetbalvereniging Vogido in Enschede terecht zijn gekomen. Bas Morsink, de directeur van Sportaal snapt de discussie rond de rubber infill van kunstgrasvelden, maar zit ook nog met een boel vragen. "De strafzaak is bijzonder en willekeurig."

Sportaal is veroordeeld tot een proefperiode van twee jaar. In die periode mogen geen nieuwe strafbare feiten worden gepleegd. Bovendien moet een boete van vijfduizend euro betaald worden. Dat bedrag is de helft lager dan de eis van de Officier van Justitie.

Maatregelen

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor verenigingen die rubber korrels gebruiken in hun kunstgrasvelden. Want waar belanden rubberkorrels niet buiten het veld? Overal dus, want ook al neem je maatregelen dan nog verdwijnen honderden kilo's per jaar van de sportparken.

"Wij proberen alles binnen de richtlijnen te doen", zegt Morsink. Sportaal gaat over het beheer van de voetbalvelden in Enschede en wordt in die rol verweten dat te veel rubberkorrels buiten de velden terecht komen. De zaak kwam aan het rollen toen foto's op sociale media verschenen van rubberkorrels die op de stenen buiten het veld van Vogido lagen.

Niet bagatelliseren

"Het ging om anonieme foto's", zegt Morsink daarover. "Iedereen had die korrels daar wel neer kunnen leggen." Waarmee hij het probleem niet wil bagatelliseren. "We hebben ook maatregelen genomen op alle velden in Enschede om te voorkomen dat rubberkorrels buiten het veld terechtkomen."

Zo is de afspraak dat verenigingen zelf de korrels terug op het veld zouden vegen, teruggedraaid. Sportaal doet dat weer zelf. "Wij worden er verantwoordelijk voor gehouden, dus dan moeten we het ook zelf doen", aldus Morsink.

Kantplanken langs de velden

Ook zijn er kantplanken langs alle velden in Enschede geplaatst die moeten voorkomen dat de korrels van het veld geveegd kunnen worden. Maar het blijft slechts deels de oplossing van het probleem, want waar eerder jaarlijks 400 kilo korrels per sportveld buiten de velden terechtkomen, blijft de schade nu beperkt tot 150 kilo.

Dan gaat het om korrels die buiten het veld komen, omdat ze in kleren en schoenen van spelers terechtkomen."Moeten die spelers daar dan verantwoordelijk voor worden gehouden", vraagt Morsink zich af.

Bewijs summier

Volgens Morsink was het bewijs tegen Sportaal heel summier en zijn er geen monsters genomen om te bekijken hoe schadelijk de korrels zijn die in de natuur terechtkomen. De directeur van Sportaal vindt ook dat niet alleen verenigingen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de vervuiling.

"Je laat velden aanleggen door partijen die een zorgplicht hebben, maar de verantwoordelijkheid komt bij de beheerder te liggen", zegt Morsink, die vindt dat ook gekeken moet worden naar de bedrijven die de velden aanleggen.

Na de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam is de belangrijkste vraag hoe het verder moet met rubberkorrels in de velden. Sportaal mag de komende twee jaar niet meer in de fout gaan, maar alle beheerders van sportvelden moeten op hun tellen passen, nu. Dat is wel duidelijk geworden na de uitspraak van de rechter, vanmiddag.