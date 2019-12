Overijsselse primeur: Heeten kan aan de slag met de burgerbegroting

De gemeenteraad van Raalte is om en daarom kunnen de inwoners van Heeten vanaf volgend jaar beginnen met het opstellen van een burgerbegroting. Een primeur, want in geen enkele andere Overijsselse gemeente wordt nog met een burgerbegroting gewerkt.

Bij een burgerbegroting is het de bedoeling dat niet de politiek, maar juist de inwoners bepalen hoe het gemeenschapsgeld wordt gebruikt. In Heeten ligt de bal nu dus bij de dorpsbewoners. "Het blijft nu niet meer bij praten over de begroting, we mogen het nu ook uitvoeren", vertelt initiatiefneemster Giny Hoogeslag.

Burger bepaalt

Maar waar kunnen de Heetenaren precies over meepraten? "Dat is het leuke aan de burgerbegroting: de burger bepaalt waar het over zal gaan. Iedereen tussen de acht en 108 jaar mag meebeslissen", vertelt Hoogeslag enthousiast.

Het is de bedoeling dat de dorpelingen tot half april onderwerpen kunnen agenderen. Zelfs kinderen van acht jaar en ouder kunnen meepraten en een onderwerp op de agenda laten zetten. Ambtenaren zullen in eerste instantie alleen kijken of de ingebrachte punten wettelijk gezien uitvoerbaar zijn.

Als er veel animo is en de onderwerpen volop binnenstromen, moet er een ranglijst worden gemaakt. Hoogeslag: "Je kunt dan denken aan een top vijf. Dus dat de burgers gaan stemmen op ingebrachte punten die voor hén belangrijk zijn."

'Iedereen wordt gehoord'

Iedereen mag onderwerpen aandragen, maar dat wil niet zeggen dat er geld voor jouw plan wordt vrijgemaakt. "Een ambtenaar zal in kaart brengen welke gevolgen het heeft als je op een bepaald vlak geld weghaalt om het ergens anders aan te besteden. En het is niet zo dat degene die het hardst schreeuwt alleen wordt gehoord. Iedereen kan meedoen en heeft een stem."

Het is volgens de initiatiefneemster niet de bedoeling om op deze manier de gemeenteraad buitenspel te zetten. "Zeker niet, je moet het zien als een aanvulling op de gemeenteraad. De raad kan ingebrachte punten juist extra op agenda zetten, zo wordt de stem van de inwoners nog beter gehoord. Daarnaast geeft de raad altijd nog de uiteindelijke klap op een besluit."

Zeven gemeenten in Nederland

In Nederland wordt in zeven gemeenten gewerkt met een burgerbegroting. In de wijk Emmerhout in Emmen wordt al een jaar of twee met een burgerbegroting gewerkt.