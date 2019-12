Huurmoordenaars Grote en Kleine Wolf gaan kwart eeuw achter de tralies

Twee broers gaan een kwart eeuw achter de tralies voor meerdere moordpogingen in Twente en Gronau. De broers, met bijnamen Grote en Kleine Wolf, zijn volgens de rechtbank verantwoordelijk voor in totaal zeven aanslagen in 2017. De straffen komen overeen met de eisen van justitie. Volgens de rechtbank hebben ze kil en meedogenloos gespeeld met mensenlevens.

De rechtbank noemt de handelingen van de broers roekeloos, gruwelijk, angstaanjagend, zeer wreed en bijzonder schokkend. "Ze hebben geen enkel respect voor het menselijk leven."

Grote Wolf

Grote Wolf heeft volgens de rechtbank begin 2017 een man beschoten met negen kogels in de Enschedese Ruischenborchstraat. Een paar dagen later heeft hij in dezelfde plaats een kapper in brand gezet. Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs om Grote Wolf voor de aanslagen te veroordelen. Zo is er dna van hem gevonden op een kogelhuls en verklaart een betrouwbaar geachte kroongetuige zeer belastend over hem. Hij is veroordeeld tot 25 jaar cel.

Automatische wapens

Zijn broertje, Kleine Wolf, heeft in mei 2017 een man beschoten in Gronau met zes kogels. In september heeft hij twee panden in Enschede beschoten met een automatische wapen. De rechtbank zegt dat er voldoende bewijs is om hem daar voor te veroordelen. Zo zit er dna van hem op het in Gronau gebruikte wapen en verklaren meerdere getuigen over de door hem gepleegde feiten.

Kleine Wolf is eerder dit jaar al veroordeeld voor twee andere moordpogingen in 2017. In juni van dat jaar heeft hij een brandbom naar binnen gegooid bij een huis aan de Almelose Bongerd. Datzelfde heeft hij in november gedaan, aan de Palestrinastraat. Voor die twee aanslagen kreeg hij zestien jaar cel. Daar komt nu tien jaar bovenop.

Kleine Wolf werd ook verdacht van het schieten op twee andere panden in Enschede en Almelo. Dat acht de rechtbank echter niet bewezen.

Moordopdrachten

Wonder boven wonder hebben alle doelwitten de aanslagen overleefd. De rechtbank acht bewezen dat de Wolven alle aanslagen in opdracht hebben gepleegd, als zogenoemde 'hitmen'. De opdrachtgever zou een in Duitsland veroordeelde Enschedese drugscrimineel zijn, Simo D. Via binnengesmokkelde mobieltjes zou hij via moordmakelaars de opdrachten hebben verstrekt vanuit zijn cel.

Simo D. heeft binnenkort zijn Duitse straf uitgezeten. Justitie bekijkt nog of er bewijs genoeg is om hem in Nederland te berechten: "In de onderzoeken naar de aanslagen in Twente heeft het OM zich allereerst gericht op de uitvoerders. Wij beraden ons nu op mogelijke vervolging van de opdrachtgever."