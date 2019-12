Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: twaalf goals bij RKC-Twente en goalrecord velt Heracles

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

RKC – FC Twente

FC Twente aast op eerherstel na de smadelijke 2-5 bekernederlaag tegen Go Ahead eerder deze week. Een nieuwe nederlaag bij hekkensluiter RKC betekent acute degradatiezorgen voor de Enschedeërs, die twaalfde staan.

Vorig seizoen ging Twente een divisie lager nog fors onderuit in Waalwijk, 4-1 werd het. Het laatste duel in de eredivisie dateert van december 2013, 1-1 werd het toen. Tien minuten voor het einde maakte Luc Castaignos de gelijkmaker.

Zo knotsgek als in de laatste speelronde van het seizoen 1990/1991 zal het wel niet worden. FC Twente leidde bij rust met 0-3. Maar vervolgens scoorde RKC in de tweede helft zes (!) keer. Twente maakte vervolgens nog een 6-4 achterstand goed om via 6-6 het seizoen wel heel opmerkelijk af te sluiten. Nog altijd een unieke uitslag in de geschiedenis van de eredivisie.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur



Heerenveen – Heracles

Wie Heerenveen – Heracles zegt, denkt natuurlijk meteen terug aan de memorabele ontmoeting in oktober 2007. 9-0 werd het maar liefst voor de Friezen, nog altijd de grootste nederlaag ooit van Heracles op het hoogste niveau. Het doelpuntenrecord van Afonso Alves staat ook nog altijd, hij scoorde die middag zeven keer.

Heracles kan hoop putten uit de laatste twee ontmoetingen in het Abe Lenstrastadion. Vorig seizoen werd het vooral in de tweede helft een spektakelstuk. Na een 1-1 ruststand werd het uiteindelijk 3-5 voor de Almeloërs.

In augustus 2017 leek Heracles lang op de zege af te stevenen, maar in de slotseconden maakten de Friezen alsnog de 1-1.

Aftrap: zaterdag 18.30 uur



PSV – PEC Zwolle

Als er een moment is dat PEC Zwolle kan winnen bij PSV, dan is het dit weekeinde, zou je denken na de perikelen in Eindhoven. Verloren van Feyenoord, trainer ontslagen en vervolgens heel moeizaam verder in de beker tegen een amateurclub: PSV is het al een tijdje kwijt.

Maar het is alweer zes jaar geleden dat PEC niet puntloos terugkwam uit Eindhoven, in 2013 werd het 1-1. En de laatste drie ontmoetingen in het Philips-stadion kreeg PEC telkens vier goals om de oren: 4-0, 4-0 en 4-1.

Hoe anders was dat eind jaren 70 en begin jaren 80, toen PEC voor het eerst op bezoek ging bij PSV. Van de eerste vier ontmoetingen in Brabant won PEC er twee met 0-1 en twee keer werd het gelijk.

Aftrap: zaterdag 19.45 uur

Ben Hendriks schiet PEC vanaf de penaltystip naar de zege bij PSV in 1978 (Foto: Voetbal International)

Jong FC Utrecht – Go Ahead Eagles

De Deventer ploeg moet in Utrecht een imposante serie proberen intact te houden, al vijftien wedstrijden op rij is er niet verloren.

De Utrechtse beloften doen het op de achtste plaats alleszins redelijk. De ploeg is bezig aan het beste seizoen in het betaalde voetbal. Go Ahead heeft op de zesde plaats maar drie punten meer.

Het is de tweede keer dat Go Ahead op bezoek gaat bij Jong FC Utrecht. De eerste ontmoeting werd in 2018 met 1-0 verloren en in februari van dit jaar werd het 2-4. Richard van der Venne en Jeroen Veldmate scoorden twee keer.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Alle duels zijn live te volgen op de Oosttribune bij Radio Oost.