Advocaat: "Er komen nog meer rechtszaken over rubberkorrels in sportvelden"

Sportaal wordt als beheerder van sportvelden in Enschede verantwoordelijk gehouden voor de rubberkorrels die buiten het veld van voetbalclub Vogido terechtgekomen zouden zijn. En dat is volgens het Openbaar Ministerie een milieudelict. De rechter legde een boete van vijfduizend euro op en een proeftijd van twee jaar.

Flinterdun bewijs

De overtreding stamt uit 2017. Daarna heeft Sportaal maatregelen genomen om de korrels op het veld te houden en niet daarbuiten. Advocaat Rob Oude Breuil is verrast door de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. "Ik had verwacht dat, mocht het tot een veroordeling mogen komen, ze op zijn minst met een betere motivering zouden komen."



Het OM geeft zelf ook toe dat het bewijs flinterdun is, maar zegt dat het voldoende bewezen is dat rubberkorrels voldoende verontreinigend zijn. Sportaal en advocaat Oude Breuil overwegen zeer serieus om in hoger beroep te gaan. "De motivatie voor het vonnis is veel te kort door de bocht, en ik vind dat het Gerechtshof hier wat van moet vinden", zegt Oude Breuil.

Begin van meer rechtszaken

Verder zegt de advocaat dat deze rechtszaak het begin kan zijn van nog veel meer rechtszaken rondom rubberkorrels. "Het Openbaar Ministerie is met de makkelijkste zaak begonnen, zeggen zij zelf. Nu richten zij zich straks op de bedrijven die kunstgrasvelden aanleggen of produceren", zegt Oude Breuil.

Dat betekent dat de hele branche zich zorgen moet gaan maken. Want kan er straks nog op deze velden gesport worden? En wat is het alternatief? En als er weer op natuurgras gesport moet gaan worden dan moeten eerst de kunstgrasvelden gesaneerd worden. Dat lijkt een onmogelijke operatie.

Geen nieuwe kunstgrasvelden meer

De gemeente Enschede heeft in ieder geval besloten geen kunstgrasvelden met "infills" meer te laten aanleggen. Het nieuwste veld is volgens de laatste richtlijnen en normen aangelegd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het veld van Sportclub Enschede.

"Hier hebben wij betonnen kantplanken aangebracht, de voegen zijn tussen de tegels zijn gekit, we hebben een opzuiger voor de korrels aangeschaft en we hebben waterafvoer met een filter die de korrels tegenhouden. Allemaal volgens de laatste richtlijnen van het RIVM", zegt Hanneke ter Brugge van Sportaal.

Of dit voldoende is om geen enkel korreltje buiten het veld te laten verdwijnen is vrijwel ondenkbaar. De nieuwe korrels die hier liggen zijn gemaakt van EPDM. "Een schoon soort rubber en niet gemaakt van oude autobanden. Maar ook dit is een bodem-vreemde stof en mag niet in de bodem terecht komen. Ook al geeft dit bijna geen giftige stof af", zegt Ter Brugge.