Illegaal vuurwerk gevonden in woonwijk Zwolle en tot ontploffing gebracht

Politie ontdekt illegaal vuurwerk in woonwijk in Zwolle, EOD brengt tot ontploffing (Foto: iStock / Raghu_Ramaswamy)

In een woonwijk in Zwolle ontdekten agenten vorige week 168 kilo illegaal vuurwerk. Een deel daarvan was zo gevaarlijk, dat experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het vuurwerk tot ontploffing moesten brengen.

Het explosieve materiaal was opgeslagen in een opslagbox aan de Van Den Tyverbelt. Daartussen zat veel zwaar vuurwerk waarmee 'geknutseld' was, aldus de politie. Aangezien het te gevaarlijk was om het spul te vervoeren, moest de EOD eraan te pas komen.

De politie deed nog meer kleinere vuurwerkvondsten in de provinciehoofdstad na verschillende onderzoeken van het milieuteam Oost-Nederland. In totaal werd ruim 170 kilo vuurwerk in beslag genomen en zijn vijf personen opgepakt voor het bezitten en handelen in illegaal vuurwerk.

Gevaren illegaal vuurwerk

Het opslaan en bewerken van vuurwerk of vuurwerkgrondstoffen is verboden en levensgevaarlijk, schrijft de politie op haar website. Ze roept burgers op zich te melden bij de politie als ze vermoeden dat iemand een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in huis heeft.