Kerstdrukte en meer gebruikers voedselbank in Enschede: "We kunnen het zeker aan"

"We zien een stijging van het aantal gezinnen dat zich bij ons meldt. In februari waren het nog 365 gezinnen, nu al 519. Dat is zowel positief als negatief."

Werkenden

Meer gezinnen kan duiden op meer armoede, maar volgens Gardenbroek zijn er ook andere redenen mogelijk. "Het blijft gissen, maar we weten dat er zich hier steeds meer werkende mensen melden. Zij kunnen, ondanks hun werk, niet goed rondkomen. Ook zijn de toegangsnormen verruimd en hebben we het afgelopen jaar veel energie gestoken in het vergroten van de bekendheid bij instanties."

Daarnaast weten gezinnen de voedselbank te vinden, die er eerst een slecht beeld bij hadden. "Sommigen denken dat je hier alleen maar half rottende spullen krijgt. Dat is natuurlijk niet zo."

Vrijwilligers

De kerstdrukte in combinatie met de toename van gezinnen is geen probleem voor de voedselbank. "Wij kunnen het zeker aan. We hebben genoeg vrijwilligers en genoeg voedingsmiddelen. Van alles wat wordt weggegooid, krijgen de Nederlandse voedselbanken maar anderhalf tot twee procent. Ruimte genoeg dus!"

Kerst, dus topdrukte bij de voedselbank in Enschede (Foto: RTV Oost)