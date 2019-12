Gaan alle kunstgraskorrels in de ban?

Als je de milieugevolgen van rubberkorrels als vulling van kunstgrasvelden ter discussie stelt, dan moet je dat doen voor alle soorten infill. Dus ook plastickorrels, kurk of kunstrubber. Dat zegt Ingo Heijnen, woordvoerder van RecyBEM dat door de overheid is aangewezen voor de inzameling en verwerking van gebruikte autobanden.

Ook andere korrels komen in de bodem terecht en ook dat mag niet, is de redenering.

Jaarlijks worden in Nederland acht miljoen autobanden afgeschreven. Een deel daarvan, zo'n een derde, wordt gebruikt om korrels voor kunstgrasvelden van te maken. De overige autobanden gaan nog een ronde mee onder auto's in Afrika en India, worden vermaakt tot rubbertegels voor onder speeltoestellen of worden verbrand.

Korrels komen overal terecht

Gisteren werd Sportaal, het sportbedrijf van de gemeente Enschede, veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden van een voetbalvereniging terecht waren gekomen. Met die uitspraak lijkt er een bom gelegd onder kunstgrasvelden met rubberkorrels.

Die korrels liggen namelijk in bijna alle kunstgrasvelden in Nederland en overal komen die korrels ook naast het veld terecht. Wie dat niet goed opruimt, loopt dus kans voor de rechter gedaagd te worden.

Nadat enkele jaren geleden een discussie ontstond over de gezondheidsrisico's van voetballen op kunstgras met rubberkorrels, lijkt de milieudiscussie die nu volop woedt een nieuwe nagel aan de doodskist van de rubberkorrels.

Bodemvreemd materiaal

"Deze uitspraak zegt dat je grond vrij moet houden van bodemvreemde objecten", legt woordvoerder Ingo Heijnen van RecyBEM uit. Maar dat geldt dan ook voor plastickorrels, kunstrubber en zelfs kurk, luidt zijn betoog. "Rubber mag dan wel een natuurproduct zijn, maar het wordt bijvoorbeeld bewerkt om schimmel tegen te gaan. En als dat in de bodem terechtkomt, is het ook bodemvreemd materiaal."

Natuurlijk preekt Heijnen voor eigen parochie als hij beweert dat kunstgrasvelden met rubberkorrels gemaakt van autobanden als infill het best bespeelbaar zijn. RecyBEM heeft een duidelijk belang. Want waar moeten anders die miljoenen autobanden naar toe die worden gerecycled als kleine zwarte korreltjes?

Nederland heeft milieuprobleem

"Die gaan we dan verbranden", zegt Heijnen. "En dat levert miljoenen extra kilo's CO2 op." Het verbranden van de banden heeft volgens Heijnen dan ook veel meer gevolgen voor het milieu dan het gebruik van rubberkorrels in kunstgrasvelden.

Bij de verontreiniging die wordt veroorzaakt door de kunstgraskorrels gaat het vooral om de hoeveelheid zink in de korrels volgens Heijnen. "Een deel van de korrels komt via het drainagesysteem van de velden in het oppervlaktewater terecht. Uit metingen blijkt dat er zink in het water zit, maar het gaat niet om hele grote hoeveelheden."

Velden zonder infill

De korrels in kunstgras houden de gemoederen al jaren bezig. Om die reden zijn ook steeds meer verenigingen op zoek naar alternatieven voor die korrels. Het is bijvoorbeeld mogelijk te voetballen op kunstgrasvelden die helemaal geen infill meer hebben. "Op de lange termijn is dat de toekomst", zegt Heijnen. "Maar ik heb begrepen dat de speeleigenschappen van die velden nog niet optimaal zijn."

Voorlopig zullen de rubberkorrels nog wel gebruikt blijven worden als instrooi voor kunstgrasvelden. Hoe dan ook, jaarlijks moeten acht miljoen gebruikte autobanden worden verwerkt.