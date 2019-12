Lotte, klimaatspijbelaars en de supersneeuwmaan: dit was februari 2019

Het overzicht is in chronologische volgorde.

Klimaatmeisjes in Deventer

De maand was amper begonnen of de 'klimaatmeisjes' in Deventer stonden bij het stadhuis. Waar Brussel en Stockholm overspoeld werden met duizenden spijbelende tieners, stonden er in de Koekstad negen. Het groepje stond er maandenlang iedere vrijdag, tot het einde van het schooljaar.

Klimaatspijbelaars in Deventer (Foto: RTV Oost)

Paasvuur op de tocht

Het nieuws over de vonkenregen van het nieuwjaarsvuur in Scheveningen bereikte ook Goor. Want nadat het veel te grote vuur in de badplaats tientallen brandjes had veroorzaakt, ontstond er in Goor onrust. Staat het paasvuur in het dorp straks niet te dicht bij een woonwijk? 'Ja', besloot de gemeente. Het gevolg: geen paasvuur. Ook het paasvuur van volgend jaar staat op de tocht.

Schuttebusbrug geïnstalleerd

Wie kan zich station Zwolle nog voorstellen zonder busbrug? Het enorme gevaarte werd in februari op zijn plek getakeld. De timelapse hieronder geeft een mooi beeld van hoe dat eruit zag.

Supermooie maan

De supersneeuwmaan, hij was net zo mooi als de naam doet vermoeden. Op 20 februari kon je hem zien en menig Overijsselaar zette de wekker. Onder wie onze fotograaf, die zijn grootste lens opzocht en dit plaatje schoot:

De supersneeuwmaan (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

De supersneeuwmaan was de grootste volle maan van het jaar.

Speelgoedketen kopje onder

Het is de lievelingswinkel van ieder kind: de speelgoedwinkel. Het deed menig Overijsselaar dan ook pijn toen Intertoys eind februari failliet werd verklaard. Een Portugese speelgoedspecialist nam de zaak over en sloot tien vestigingen. Er zijn nu nog dertien Intertoys-vestigingen in onze provincie.

Lotte

De tijd leek even stil te staan toen het nieuws binnenkwam dat topmodel Lotte van der Zee in coma ligt. De Enschedese, die de volgende dag haar twintigste verjaardag zou vieren, werd tijdens een skivakantie getroffen door een hartaanval.

Ze overleed begin maart in het ziekenhuis. Dat het nieuws een enorme impact had, zagen wij aan de bezoekerscijfers van onze site. De artikelen over de situatie van Lotte behoren tot de meestgelezen berichten van het jaar.

Lotte van der Zee (Foto: Daan van Hal)

Rubik's Cube

Al eens een Rubik's Cube opgelost? Timon Veurink uit Almelo wel. Hij deed het binnen 38 seconden. Met zijn voeten. Hij zette hiermee op 26 februari een nieuw Nederlands record neer.