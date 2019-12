Overijssel in Actie - Slotshow

De weekendeditie van Thuis in Overijssel op zaterdag is een speciale uitzending die volledig in het teken staat van Overijssel in Actie. Het is een ‘slotshow’ waarin we laten zien wat de acties hebben opgeleverd en/of wat er voor de acties is gedaan.

In de studio schuiven de organisatoren en betrokkenen van de verschillende acties aan. In de foyer zit de ‘achterban’ met de verslaggever die het gezicht van de actie was de afgelopen weken. Er wordt dus geschakeld tussen de studio en foyer. We gaan haren knippen, ontvangen geleide honden met hun baasjes, organiseren een diner voor De Eethoek Almelo en laten alles wat er is gedaan en bereikt de revue passeren. Wat hebben wij in de afgelopen weken mooie verhalen in beeld kunnen brengen! Het was bijzonder en vooral zeer waardevol. Misschien dat Overijssel in Actie daarom nog wel eens een vervolg zou kunnen krijgen..

Deze uitzending van Thuis in Overijssel kunt u zien om 17.00 uur.