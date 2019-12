FvD stormt de provincie binnen en de '100 dagen-patiënt': dit was maart 2019

Het overzicht is in chronologische volgorde.

Jonge kiezers

In Steenwijk mochten ook 17-jarigen stemmen voor de Provinciale Staten. Of toch niet? Zij kregen een stemoproep op de deurmat. Een foutje, erkende burgemeester Rob Bats. Veroorzaakt door 'een druk op de verkeerde knop'.

Verbreding A1

Cora van Nieuwenhuizen drukte wél op de goede knop toen zij de werkzaamheden bij de A1 aftrapte (zie afbeelding). Zoals menig automobilist sindsdien merkt, wordt de snelweg tussen Rijssen en Deventer verbreed. Vanaf volgend jaar is het deel tussen Rijssen en knooppunt Azelo aan de beurt.

Cora van Nieuwenhuizen opent de werkzaamheden aan de A1 bij Deventer (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

Onderwijsstaking

Halverwege maart was de onderwijsstaking. Toch deed niet iedereen mee en dat leidde soms tot vreemde situaties, zoals in Delden. "Mijn dochter is vandaag vrij, maar ik breng nu mijn zoon naar school", zegt een verontwaardigde moeder bij het Erve Hooijerinck in Delden. "Ongeveer de helft van de leraren staakt op deze school, de andere helft niet."

Overijssel gaat naar de stembus

Op 20 februari gaat Overijssel naar de stembus. Aan het eind van de dag werd de nieuwe zetelverdeling in de Staten langzaamaan duidelijk: het CDA blijft de grootste, nieuwkomer Forum voor Democratie is de grote winnaar.

Na maandenlange onderhandelingen kwam er in juni witte rook uit het provinciehuis: Het CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP vormen sindsdien een coalitie.

Takens

Dancing Takens was tientallen jaren een begrip in Balkbrug en wijde omgeving, en ook het pand met de luifeltjes was een blikvanger in het dorp. Tot 22 maart: de slopers haalden het laatste stukje van het pand naar beneden om ruimte te maken voor woningbouw. Een weemoedig moment voor oud-medewerkers en bezoekers:

Man ligt honderd dagen in ziekenhuis

Op 24 maart was het precies honderd dagen geleden dat een patiënt door het ZGT in Hengelo was opgenomen. Er was geen mens of instantie die voor hem kon zorgen, waardoor hij noodgedwongen in het ziekenhuis moest wachten.

Chirurg Tim Verhagen tweette hierover en kreeg binnen een dag honderden reacties en likes. Ook minister Hugo de Jonge reageerde. Vijf dagen later werd er een oplossing gevonden voor de man. Het is onduidelijk wat de oplossing precies inhoudt.

De tweet van de ZGT-chirurg (Foto: Twitter)