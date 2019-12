Lights in Blokzijl, IJs in Zwolle of Midwinterhoorns in Twente?

We hebben weer enkele gezellige sfeervolle activiteiten op een rijtje gezet voor je. Er is bijvoorbeeld Kerst in Oud Kampen, je kunt genieten van de geluiden van de midwinterhoorns in Oldenzaal en bij de Midwinterhoornwandeling in Denekamp, Indische eten in Almelo of wat dacht je van het IJsbeelden festival in Zwolle of lichtkunstwerken in de historische binnenstad van Blokzijl?