Passagiers waarschijnlijk geld kwijt na faillissement Havi Beheer

De bussen van Havi Travel blijven per direct in de garage staan (Foto: Havi Travel)

Zoals eerder deze week gemeld, is moedermaatschappij Havi Beheer failliet verklaard. Onduidelijk was aanvankelijk nog wat de gevolgen zijn voor het touringcarbedrijf Havi Travel. Maar omdat de verzekeringen voor de bussen verlopen via Havi Beheer houdt dat in dat alle voertuigen nu per direct in de garage blijven.

Kerstmarkten

Voor de komende tijd stonden er veel bustrips naar kerstmarkten op het programma. Daarbij gaat het volgens de curator naar schatting om circa dertig tot vijftig reizen.

Geld kwijt

Havi was volgens Poelenije niet aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Ze komen zodoende niet in aanmerking voor een vergoeding, maar kunnen zich volgens de curator bij hem melden voor een zogenoemde "vordering uit het faillissement".

In de praktijk houdt dat bij faillissementen overigens in dat de belastingdienst voorrang krijgt boven alles, waardoor particulieren vrijwel altijd achter het net vissen.

FC Twente

Ook de spelersbus van FC Twente en de supportersbussen staan dit weekend stil. Zowel de club als fans hebben ander vervoer moeten regelen.

Zakenpartners Havi

Zoals gisteren gemeld heeft Oad, dat een samenwerkingsverband had met Havi, een oplossing gezocht door de bussen nu van een andere zakenpartner te leasen. Deze trips gaan dus wel door.

Peter Langhout Reizen, dat was overgenomen door Havi, is overigens wél aangesloten bij garantiefonds SGR. Particulieren die hier hebben geboekt komen wel in aanmerking voor een vergoeding.

Terroristische aanslagen

Volgens de curator is er sprake van een forse schuldenlast die vele tonnen bedraagt. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar vast staat dat na de terroristische aanslagen de animo vanuit China voor Europese reizen fors gekelderd. China vormde een belangrijke markt voor Havi.

Overnamekandidaten

Intussen hebben zich meerdere overnamekandidaten gemeld, allen Nederlandse bedrijven. Onduidelijk is nog in hoeverre deze kandidaten Havi in z'n geheel willen overnemen of bijvoorbeeld alleen het touringcarbedrijf. "Dat zijn we momenteel in kaart aan het brengen: of het gaat om gezamenlijke of gesplitste verkoop", aldus Poelenije. "Maar een eventuele doorstart heeft nu prioriteit."

Vanwege de naderende feestdagen is de verwachting dat daar op z'n vroegst begin volgend jaar meer duidelijkheid over volgt. Bij Havi werken ruim 170 mensen.