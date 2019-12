Geen telefoons meer op de werkvloer voor medewerkers kliniek Veldzicht in Balkbrug

De huisregels voor personeel van psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug zijn verscherpt: medewerkers mogen geen telefoon meer meenemen. Veldzicht kwam recent in het nieuws vanwege een incident waarbij de vermoedelijke dader, uit het strafrechtelijke gedeelte van de kliniek, een medewerkster heeft aangevallen met een scherp voorwerp.

Wanneer patiënten weten dat de mensen op de werkvloer een mobiel bij zich dragen, kunnen ze volgens Justitie overgaan tot manipulatie of zelfs bedreiging.

Patiënten hebben volgens Justitie de drang om contact met de buitenwereld te krijgen en dit is juist voor hen in het strafrechtelijke gedeelte niet toegestaan. Met deze aangescherpte huisregel wil Justitie voorkomen dat het personeel in een dergelijke kwetsbare situatie terecht komt.

Afleiding betekent risico

"In een organisatie waar van de medewerkers verwacht wordt dat ze vrijwel continu beschikken over forensische scherpte, geeft een telefoon teveel afleiding", legt een woordvoerder van de voormalige tbs-kliniek uit. "Dit houdt in dat je ervoor moet zorgen dat je weet hoe de cliënten erbij zitten. Afleiding betekent een risico."



De nieuwe regel is wel even wennen voor het personeel. "Je wilt natuurlijk wel bereikbaar blijven voor het thuisfront en wanneer je bijvoorbeeld op een telefoontje van een arts of iets dergelijks zit te wachten, wordt het wel wat lastiger om bereikbaar te zijn", aldus een medewerker van Veldzicht.

Hiervoor is een oplossing bedacht. In geval van nood is contact altijd mogelijk via de telefooncentrale en de medewerkers dragen een pieper waardoor ze overal bereikbaar zijn voor de centralisten.

Lockers

Vanaf februari 2020 worden er voor alle medewerkers lockers geplaatst waar de mobiele telefoons opgeborgen kunnen worden. Heeft een personeelslid toch een mobiele telefoon bij zich op de werkvloer, dan wordt dat bestraft.