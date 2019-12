Groep acht van De Zaaier in Nieuwleusen haalt ruim 4000 euro op voor zieke juffen

De kinderen van groep acht van basisschool De Zaaier in Nieuwleusen hebben 4114 euro opgehaald voor hun twee zieke juffen. Daarmee is het streefbedrag van duizend tot 1500 euro ruim behaald. De klas is trots en dankbaar.

De actie voor KWF Kankerbestrijding begon toen de kinderen hoorden dat hun juf Annemarie borstkanker heeft en zware behandelingen moet ondergaan. Dat nieuws kwam hard aan in de klas en in het lerarenteam, want de school heeft nog een zieke juf. Dianne is al twee jaar uit de running, ook zij heeft kanker.

De leerlingen zetten een actie op touw om geld in te zamelen. Zo is er honderdvijftig kilo aan pepernoten verkocht en zijn er ontelbaar veel lege flessen ingezameld. Ook werd er een markt gehouden waar leerlingen en ouders onder andere tosti’s bakten en honderdvijftig broodjes knakworst verkochten. Maar ook werden er haren gevlochten, nagels gelakt en speelgoed verkocht.

Groot succes

Niemand had gedacht dat het idee om 'iets' voor juf Annemarie te doen zo'n succes zou worden. De school is trots op de leerlingen. Juf Chantal, de directe collega van Annemarie, is sprakeloos. "Deze kinderen hebben zich zo enorm ingezet. De saamhorigheid is groot. Ik ga vanmiddag naar Annemarie toe om haar te vertellen hoeveel geld er is opgehaald."

Thomas en Robin, twee van de leerlingen van groep acht, zijn blij dat er zoveel is opgehaald. "Je doet iets voor een ander dat is heel mooi." Daniek en Hayleigh Jade zeggen: "We hadden nooit gedacht dat we zoveel geld zouden ophalen. Dit is heel veel en dat is super."

De leerlingen hebben allemaal een bedankje en een oorkonde gekregen van de KWF Kankerbestrijding.