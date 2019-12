Terugblik op de RTV Oost-knipmiddag: hoeveel vlechten zijn er verzameld?

Minimaal 30 centimeter ongekleurd haar. Dat was de eis om te kunnen doneren. Hoewel dat een flink stuk is, waren er toch vijf Overijsselse dames dapper genoeg om afstand te doen van hun lange lokken. Speciaal voor Stichting Haarwensen.

Bathmen

In Bathmen waren dat Suze en Robin. Suze (8) doneerde zelfs méér dan 30 centimeter. "Hoe meer, hoe beter." Het was even wennen toen ze het eindresultaat zag, maar Suze deed niet al te moeilijk. "Ik vond mijn lange haar wel iets mooier, maar dit vind ik ook prima."

Robin uit Nieuwleusen was nog nooit eerder naar de kapper geweest. Aan de ene kant fijn, want ze had ontzettend lang haar en ruim genoeg om te doneren. Maar aan de andere kant ook extra spannend. Want wat kun je dan verwachten? Gelukkig beviel haar allereerste kappersbezoek goed. "Ik vind het heel mooi!"

Hengelo

In Hengelo kwamen er drie dames tegelijkertijd binnen. Eline, Roos en Iris. Allen vonden ze het 'een beetje' spannend, maar waren vastbesloten om hun lange lokken af te laten knippen.

Eline had een duidelijke reden. "Voor mij is mijn haar wel een beetje onderdeel van m'n identiteit. Mijn vriendinnen zeggen altijd 'je hebt zulk mooi haar'. Als ik dat niet meer zou hebben, zou ik dat heel erg vinden. Dan is een pruik een mooie optie."

Niet alleen voor de dames is het spannend. Ook voor de kappers is het keer op keer een bijzonder moment. "Ik vind het altijd wel een dingetje om zo'n stuk haar af te knippen", vertelt kapper Nick. En dan ook nog eens drie tegelijkertijd. Driedubbel speciaal. "Dat is hier nog nooit eerder gebeurd", zegt hij lachend.

We willen Suze, Robin, Eline, Roos, Iris en alle andere meiden die hun haar hebben gedoneerd via deze weg nogmaals héél erg bedanken.