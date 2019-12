Ik ben fan van ieder. Bert Eeftink, collega, creatieveling, mooie verhalenmaker en heerlijk in dialect. Hij vertelt een echt kerstverhaal in het Twents. André Manuel zingt, ook in het Twents. Een roet-zwart liedje over hemzelf, zoals alleen André dat kan. Ook van hem hou ik. Hoe rauwer, hoe beter. Het is goed om het erover te hebben.

Tot mijn grote geluk wilde ook Esther Groenenberg komen zingen en ze koos ook nog eens een nummer van Joni Mitchell, dus mijn geluk kon bij voorbaat al niet op. Wát een fijne stem heeft ze. Hou haar vooral in de gaten want je gaat haar vaker ontmoeten in het nieuwe jaar. Net als Boudewijn Koops overigens, de tweede verhalen verteller met zijn fijne stem. Boudewijn vertelt een verhaal uit zijn jeugd, een dat zijn moeder die theologe is altijd vertelde en dat diepe indruk op hem maakte. Niet omdat het een oud verhaal is, maar omdat het nog steeds geldt...





We waren met de opnames te gast in Denekamp in een 'supertuinwarenhuis' waar we werkelijk álles mochten. Kerstbomen werden aangekleed en al aangesleept, alles mocht verschoven en aangeraakt. Ik klom met Boudewijn in het decor van Santa's arreslee waar hij het verhaal van 'Papaatje Panov' vertelde. 'Onze' Roel van het 'supertuinwarenhuis' zette alles voor ons af, voorzag ons van koffie en saucijzenbroodjes, deed lampen uit en waar nodig weer aan. Zelfs de automatische deur mocht op pauze en de speakers waaruit de kerstsongs schalden werden even de mond gesnoerd.

Ik hoop dat je net zo geniet van de uitzending als Michel, Arjan, Sandra, Margo en ik op locatie deden tijdens de opnames! Kijk maar, zondag: de kerstuitzending van OverUIT de Kunst.

Inga Tjapkes ♥kunst!

