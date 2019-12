Driewieler gehandicapte Gea 'in beslag genomen': "Lekker, zo vlak voor kerst"

Ze keek even verbaasd op toen ze buiten kwam en haar driewieler ineens spoorloos was verdwenen. Aanvankelijk dacht ze dat de fiets was gestolen, maar de begeleiders van de minder-valide Gea Kooi (54) uit Hengelo wisten te achterhalen dat de driewieler 'in beslag was genomen'. "Lekker, zo vlak voor kerst, ik kan nu geen kant meer op."

Gea is al maandenlang verwikkeld in een slepende affaire met de gemeente over deze driewieler. Het geschil liep op een gegeven moment zo hoog op dat Gea een advocaat in de arm nam.

Slecht ter been

Gea heeft een oedeem aan haar voeten en is zodoende slecht ter been. Vandaar dat ze - onder meer voor bezoekjes aan de Voedselbank - is aangewezen op de driewieler.

De problemen ontstonden nadat Gea - dit voorjaar op straat gezet door haar ex-partner - vanuit Arnhem naar Hengelo verhuisde. Om in de buurt van haar zoon te kunnen wonen, betrok ze een kamer in de binnenstad. "Maar het probleem is dat ik daar mijn driewieler niet kan stallen. Die staat daarom naast mijn huis."

Weer en wind

Crux van het probleem is dat Gea de driewieler in bruikleen heeft gekregen van de gemeente Arnhem. De gemeente Hengelo wil dit niet zomaar overnemen; vooral omdat de driewieler telkens in weer en wind stond.

"Maar nu is mijn driewieler dus 'in beslag genomen'," zegt Gea. "En dan te bedenken dat ik nog wel meende dat we met de gemeente in gesprek waren om te zoeken naar een oplossing. En dan nu ineens dit... Lekker coulant ook, zo vlak voor kerst. Ik kan nu geen kant op. Zit noodgedwongen bij mijn zoon. Ook tijdens de kerstdagen dus."

'Niet naar Voedselbank'

Volgens Gea werken haar begeleiders intussen koortsachtig aan een alternatief vervoermiddel: "Tot die tijd kan ik werkelijk niets. Dus ook niet naar de Voedselbank. Ik kan alleen maar hopen dat er op korte termijn een oplossing komt, maar met de feestdagen voor de deur heb ik daar een hard hoofd in."

Een woordvoerder van de gemeente Hengelo zegt niet te kunnen vertellen waarom de driewieler is opgehaald. De ambtenaren op de afdeling die hierover gaat, zijn vrijdagmiddag niet meer bereikbaar.