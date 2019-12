Officiële waarschuwing voor nieuwe eigenaren voormalig Danspaleis

De huidige eigenaren van het voormalige Danspaleis in Haaksbergen hebben van de gemeente Haaksbergen een officiële waarschuwing gekregen voor het organiseren van een 'illegaal feest', afgelopen oktober. De eigenaren noemde het een middag 'proefdraaien', maar de gemeente ging daar niet in mee.

Het pand van de voormalige discotheek staat exact op de grens van Twente met de Achterhoek en opereerde in het verleden onder namen als Danspaleis, Silver Shadow en Palladium. Met name in de tachtiger en negentiger jaren kwam het publiek van heinde en verre naar het uitgaanscomplex, dat in 2008 de deuren sloot.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de verbouwde zaak onder de naam 'Hou je Haaks' dit voorjaar de deuren zou openen, maar dat werd meerdere malen uitgesteld. De discotheek is al wel voor meer dan een ton verbouwd, maar is nog steeds niet open.

Een vergunning ontbreekt nog voor de nieuwe discotheek. Een procedure daarvoor liep al, maar is ook weer stopgezet door de gemeente. In de vergunningsaanvraag ontbraken bepaalde gegevens en documenten.

Geen gevolgen

De eigenaren hebben altijd gezegd dat de discotheek open gaat. "Absoluut, onze drijfveer is dat we open gaan. We blijven vechten. Alleen weten we nog niet op welke termijn", zei uitbater Bernard 't Jong in november nog.

Toen zei 't Jong ook dat er weer een nieuwe procedure in gang wordt gezet om een vergunning aan te vragen. Volgens de gemeente heeft de waarschuwing voor het illegale feest geen gevolgen voor een toekomstige vergunningaanvraag.

Verjaardagsfeestje

De officiële waarschuwing kregen de eigenaren voor het organiseren van een verjaardagsfeestje op een zondagmiddag. Volgens de uitbaters was het een kwestie van 'proefdraaien', maar daar was de gemeente niet van gediend. Die sprak van een illegaal feest.

Tot vorige week konden de eigenaren bij de gemeente aangeven dat ze het niet met de waarschuwing eens waren, door een zogenaamde zienswijze bij de gemeente in te dienen. Dat is niet gebeurd.