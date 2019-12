Zwolle is het perfecte decor voor het Wereldberoemde Verhalenfestval

Verhalen vertellen bij een knapperend vuurtje, het hoort helemaal bij de winter. Voor initiatiefnemer Rob Bults van het Wereldberoemde Verhalenfestival is Zwolle de beste plek daarvoor: "De stad zit met zijn rijke historie al vol met verhalen, en we hebben hier ook enorm veel creatieve theatermakers en muzikanten. Dat combineren we hier door een wandeling door de stad langs voorstellingen te maken.

Uitproberen

De voorstellingen duren een kwartiertje en zijn dus ook heel geschikt voor mensen die niet zo gewend zijn om naar het theater te gaan. Theatermakers hebben hun stukken speciaal voor het festival geschreven. Zo kunnen ze nieuwe dingen uitproberen en wellicht uitbreiden tot langere voorstellingen.

Dat geldt ook voor The Allluring Ajettes. Dit Zwolse muziekgezelschap wil zich verbreden, zegt Margriet Bruggemans: "Wij willen naast muziek meer van dit soort dingen doen, en kijken of we daarin kunnen groeien. Voor ons is dit een win-winsituatie."

Toplocaties

De mensen van The Allluring Ajettes spelen en zingen een hilarische versie van het sprookje Assepoester, boven in de middeleeuwse Sassenpoort. Een betere plek is niet denkbaar, vindt Margriet: "Dit is echt een AAA-locatie, fantastisch. We zijn echt heel trots dat we dit stuk hier mogen spelen, geweldig."

Sassenpoort is locatie van Wereldberoemde Verhalenfestival (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Een totaal andere sfeer heeft de authentieke yurt op het Grote Kerkplein. De bezoekers gaan door een klein houten deurtje de tent in en kunnen dan rond een houtkacheltje luisteren en kijken naar de voorstelling van Worm en Vuurvliegje, geïnspireerd op verhalen van Toon Tellegen. Kansen bieden Makers Lajenda Garst en Marijke Rosing zijn blij met de kansen die het festival hun biedt: "deze yurt is natuurlijk een heel bijzondere locatie, het is heel intiem in zo'n tent. We kunnen dit weekend 12 keer spelen, steeds voor zo'n 50 mensen. Dat is heel bijzonder, en een prachtige kans om te kijken of we het stuk nog kunnen uitbreiden en verder spelen." Intieme kindervoorstelling in de yurt (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Het Wereldberoemde Verhalenfestival duurt nog de hele dag. Er zijn routes voor kinderen en volwassenen, en muziekroutes. De start is het Grote kerkplien in Zwolle. Het verhalenfestival is onderdeel van een week lang Winterwarmte. in de Zwolse binnenstad. Ook op maandag en dinsdag zijn er nog activiteiten, zoals een spooktocht en circusacts.