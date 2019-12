Taghi, boerenacties en wereldkampioenen; de nieuwsweek besproken in Zwolle

De boeren die stapvoets met hun tractors reden en lange files veroorzaakten of zelfs de wegen blokkeerden. Dat is het winkelend publiek in de Zwolse wijk Aalanden niet ontgaan.

Niet iedereen had hinder van de acties. Er is sympathie en begrip voor het standpunt van de boeren, maar ook kritiek op hun acties.

Opluchting maar ook bezorgdheid is er over de meeste gezochte crimineel van Nederland die nu vast zit in Vught. Van hem zullen we niet veel last meer hebben. Maar wat voor netwerk naast hem is er nog overeind gebleven? Wat voor rottigheid kunnen we daarvan nog verwachten?

In Nederland klagen we vaak over het weer. Maar waar ze echt wat te klagen hebben is in Australië. Met een temperatuur van gemiddeld boven de 41 graden is het daar niet uit te houden.

In IJsselmuiden is in een schuur tweehonderd kilo illegaal vuurwerk gevonden. Dat was daar het gesprek van de dag. En ook op het werk werd daar veel over gesproken zegt een jongeman.

We hebben er een ploeg wereldkampioenen bij! De handbaldames grepen naar de wereldtitel. Iets om trots op te zijn. Zouden ze daarom toch niet wat meer aandacht verdienen?