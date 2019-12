FC Twente sluit 2019 af met gênante nederlaag bij hekkensluiter RKC

Gonzalo Garcia stapte na zeventien wedstrijden af van zijn eigen speelwijze en begon met Haris Vuckic en Emil Berggreen in de punt van de aanval. De oefenmeester wilde de teleurstelling en boosheid van het verloren bekerduel met Go Ahead Eagles omzetten in vechtlust. Daar was in Waalwijk echter helemaal niets van terug te zien. FC Twente werd bij vlagen weggetikt door de nummer achttien van de Eredivisie en schoot voor de theepauze zelfs geen enkele keer op het vijandelijke doel.

Van Leeuwen

De stand was toen al 1-0. De gemaakte verdediger Oriol Busquets gaf Anas Tahiri alle tijd en ruimte om een strakke voorzet te controleren, waarna hij Joël Drommel kansloos liet. De geplaagde Enschedeërs mochten van geluk spreken dat het voor de rust slechts één tegentreffer hoefde te incasseren, mede dankzij een geweldige redding van Drommel, de enige speler die dit seizoen een constant niveau haalt. Met het gezicht op onweer zocht FC Twente de kleedkamer op, waar ook technisch directeur Ted van Leeuwen zijn zegje deed.

Gifbeker

De woorden van Van Leeuwen hadden geen positieve uitwerking op het elftal van Garcia. Na één minuut en zeven seconden lag de bal al in het net. Een beroerdere start van de tweede helft konden de Tukkers zich niet wensen. Een lage schuiver van Stijn Spierings werd door Xandro Schenk van richting veranderd en het leer passeerde tergend langzaam de doellijn. De gifbeker moest helemaal leeg. Schenk deed wat zijn Spaanse kompaan in het hart van de defensie al eerder deed: halfslachtig ingrijpen. De deur voor Spierings werd wagenwijd opengezet. Met een verwoestende knal zette hij de 3-0 op het scorebord.

Rood

En dat was allesbehalve geflatteerd. RKC liet na het Twentse leed te verergeren, voor zover dat nog mogelijk was. De rode lantaarndrager maakte de dienst uit in eigen huis en had een monsterzege kunnen boeken. Tot grote teleurstelling van de honderden meegereisde Twente-supporters. Zij konden het niet langer aanzien en namen een half uur eerder winterstop. De fans misten daardoor de oliedomme rode kaart van Calvin Verdonk. Een representatief sluitstuk van een dramatische avond.

RKC Waalwijk - FC Twente 3-0

1-0 Tahiri (12)

2-0 Spierings (47)

3-0 Spierings (60)

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Bilate

Rood: Verdonk (82)



RKC Waalwijk: Vaessen; Sporkslede, Mulder, Delcroix, Bakari; Rienstra (Van Weert/83), Spierings, Leemans; Tahiri, Bilate (Vente/76), Sow (Quasten/90+2)



FC Twente: Drommel; Latibeaudiere, Busquets, Schenk, Verdonk; Aburjania (Espinosa/72), Brama, Vuckic (Roemeratoe/72), Selahi (Zekhnini/50); Aitor, Berggreen