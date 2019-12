Go Ahead Eagles eindigt jaar met ruime zege op Jong FC Utrecht

Go Ahead Eagles gaat met een goed gevoel de winterstop in. Op bezoek bij Jong FC Utrecht zegevierde de ploeg van trainer Jack de Gier met 3-0. De club uit Deventer is daarmee al zestien competitieduels op rij ongeslagen.

Op Sportpark Zoudenbalch was Go Ahead Eagles niet eens zo heel veel beter dan de Utrechtse beloften, maar wel een stuk effectiever. Met Mael Corboz als gevierde man. De middenvelder vond voor de rust al twee keer het net. Met name zijn tweede doelpunt was er eentje om in te lijsten. Richard van der Venne legde de bal terug op Corboz, die vervolgens verwoestend uithaalde en Jong FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer compleet kansloos liet.

Solo Mertens

Go Ahead Eagles kwam in de tweede helft geen moment meer in de problemen in Utrecht. Het elftal van De Gier vond het wel welletjes en de wedstrijd bloedde langzaamaan dood. Tot de 85e minuut. Jenthe Mertens dribbelde langs alles en iedereen van Jong Utrecht en werkte keurig af met zijn mindere linkerbeen. Daarmee bepaalde de Belgische rechtsback de eindstand op 0-3 en blijft Go Ahead Eagles meedraaien in de bovenste regionen van de Keuken Kampioen Divisie.

Halverwege de competitie is Go Ahead Eagles terug te vinden op de zesde plek, met acht punten achterstand op koploper SC Cambuur. De lijstaanvoerder heeft echter nog een wedstrijd voor de boeg en komt morgen in actie tegen Excelsior, dat net als Go Ahead Eagles 34 punten verzamelde, maar dit weekend dus nog in actie komt.

Jong FC Utrecht - Go Ahead Eagles 0-3

0-1 Corboz (17)

0-2 Corboz (40)

0-3 Mertens (85)

Arbiter: Teuben

Geel: Lonwijk, Mallahi; Rabillard

Jong FC Utrecht: De Keijzer; Mokono, St. Jago, Mamengi (Van der Velden/33), Culhaci; Van Rooijen; Velanas, Lonwijk; Mallahi (Hilterman/79), Arweiler, Acheffay (Maddy/63)

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate (Eddahchouri/90), Brito; Corboz (Swart/90), Van der Venne, Lieftink; Navratil, Rabillard, Berden (Edqvist/67)