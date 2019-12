Werkstraf voor Zwollenaar die los gaat op ex van vriendin

Een 28-jarige man uit Zwolle is door de politierechter in Assen veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur, waarvan 30 voorwaardelijk, voor het mishandelen van de ex van zijn partner.

Het 57-jarige slachtoffer uit Assen liep bij de mishandeling gehoorschade op en pijn aan zijn arm, schouder en elleboog.

Seks met ex

Het slachtoffer en de vriendin van de Zwollenaar hebben samen een kind. De vrouw mocht het kind enkel zien als ze seks zou hebben met haar ex. Dat had de vrouw verteld aan de Zwollenaar.

Woest toog die op 22 juni gewapend met een buigijzer naar Assen, om de Assenaar mores te leren. De Zwollenaar stoof de woning van de Assenaar binnen en stond oog in oog met de ex van zijn partner. Binnen een mum van tijd ontstond er een woordenwisseling tussen de mannen.

'Intimideren'

Tot een klap met het buigijzer kwam het niet, zei de Zwollenaar. Hij had de 57-jarige man enkel een paar klappen verkocht, "maar niet met het buigijzer". Hij had het ijzer meegenomen om de man wat te intimideren, gaf hij aan. Wel had hij die dag een paar biertjes gehad. Ook was hij 'in die tijd' nogal wild. Maar had inmiddels zijn leven gebeterd.

Veelpleegster van cel naar cel

De Zwollenaar en de vrouw in kwestie hebben samen ook een kindje, maar van een liefdesrelatie is geen sprake, opperde de Zwollenaar op zitting. De vrouw staat bekend als veelpleegster, en gaat van celstraf naar celstraf. De Zwollenaar zet alles op alles om voor hun kindje te kunnen zorgen.

Mede vanwege de positieve houding die de Zwollenaar op zitting liet zien, oordeelde de rechter mild. Wel moet hij aan het slachtoffer 2000 euro schadevergoeding betalen.