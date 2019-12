Brama laat zich niet uit over positie trainer Garcia: ''Alles wat je zegt is bullshit''

Wout Brama is blij dat het winterstop is. Met FC Twente sloot de captain het jaar dramatisch af. Op bezoek bij hekkensluiter RKC Waalwijk gingen de Enschedeërs met maar liefst 3-0 onderuit. Desondanks blijft Brama geloven in Gonzalo Garcia, de oefenmeester.

"De slechte reeks van de laatste weken houdt nog altijd niet op. Misschien komt de winterstop wel op een goed moment. Dan kunnen we ons hoofd leegmaken, in de spiegel kijken en op 3 januari weer fris beginnen. We hebben drie wedstrijden in een week gespeeld, maar dit vind ik geen excuus. We hebben vandaag gewoon slecht gespeeld", zegt Brama na afloop.

Vertrouwen

FC Twente staat na achttien duels op negentien punten. "We zijn dit seizoen goed begonnen en hebben veel punten gehaald. Daar zijn we nu heel blij mee. Maar de laatste weken was het gewoon heel slecht. Het publiek begint te morren en dat doet wat met de ploeg. We hebben veel jonge spelers. Dat zie je ook op het veld. We spelen met weinig vertrouwen. We krijgen makkelijk goals tegen en scoren moeilijk, dat is geen goede combinatie", vervolgt de aanvoerder.

Positie Garcia

"De tweede helft van het seizoen moeten we er anders voor gaan staan dan dat we nu geëindigd zijn", aldus Brama, die het volste vertrouwen heeft in trainer Garcia. "Dat vind ik van die rotvragen. Daar ga ik ook helemaal geen antwoord op geven. Alles wat je zegt is bullshit. Dit soort vragen moet je niet aan mij stellen."