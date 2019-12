Mertens blij met fraaie treffer: ''Hoorde in De Oosttribune dat ik meer moest schieten''

Jenthe Mertens is fervent kijker van De Oosttribune. Tegen Jong FC Utrecht (0-3) nam hij de laatste treffer voor zijn rekening. De Belgische rechtsback van Go Ahead Eagles ging na een fraaie solo voor eigen succes, iets dat hij volgens de wijze heren van het praatprogramma van RTV Oost veel vaker moet doen.

"Ik hoorde in De Oosttribune dat ik meer moest schieten als ik in de zestien kwam. Dus ik dacht nu schiet ik gewoon", lacht Mertens na afloop. "In België is De Oosttribune geen begrip, maar ik heb hier gehoord dat er af en toe weleens over ons gesproken wordt. Dan is het leuk om eens te kijken. Het gaat er echt Nederlands aan toe, iedereen zegt wat hij denkt. Ik zou wel een keer aan willen schuiven."

Mertens is blij met de 3-0 zege op de beloften van FC Utrecht. "Het was een overtuigende overwinning. We wisten dat we na Twente de knop moesten omdraaien. Want er zaten hier wel iets minder mensen dan in De Grolsch Veste. Iedereen heeft elkaar op scherp gezet, dat hebben we perfect gedaan. Het gaat er uiteindelijk wat er binnen de lijnen gebeurt", besluit hij.