Een afgepakt pistool, paasvuren en betere tijden voor FC Twente: dit was april 2019

Een opmerkelijke video, opgenomen in Almelo, ging begin april viral. Hierop is te zien hoe een minderjarige jongen het dienstpistool van een agent afpakte nadat hij staande werd gehouden voor winkeldiefstal.





Een dag later stak de teamchef zijn collega-agenten een hart onder de riem. "De collega's twijfelden geen moment en wisten in een luttele seconde de situatie weer onder controle te krijgen. Dit is professioneel gedaan, daar ben ik trots op", aldus de teamchef.

FC Twente

What goes up, must come down. Daar kan FC Twente over meepraten: waar nu alles mis lijkt te gaan, zat in april alles mee.

Het begon met een financiële 'meevaller'. De gemeenteraad ging namelijk begin april akkoord met het steunplan waarbij de club met veertien miljoen euro wordt ondersteund. Ondertussen werd vijf miljoen euro schuld kwijtgescholden, met een nieuwe kwijtschelding van twee miljoen in het vooruitzicht. Alstublieft.

Het was een lekker voorschot op het kampioenschap, dat een paar weken later kon worden gevierd in de stralende lentezon. Enschede was in extase.

FC Twente kampioen van de Keukenkampioendivisie (Foto: ANP / Vincent Jannink)

Oost, west...

"Het is echt een losgeslagen bende hier." Dorien Hartman en haar gezin waren helemaal klaar met Schotland, waar ze twee jaar geleden naartoe verhuisden. De reden? de Brexit.

"De manier waarop ze met elkaar praten in het parlement, in kranten en op 'news channels', dat vind ik echt van de ratten besnuffeld", vult haar man Vincent aan. En dus besloot het gezin terug te gaan naar Heino. De verhuisplannen werden in april definitief.

Kijk hier welke (prachtige) omgeving ze achterlaten:

Mishandeling boa

De mishandeling van een boa op station Borne zette de verhouding tussen Keolis en de vakbonden op scherp. Keolis-medewerkers meldden dat een kwart van de treinen niet bemand is met een veiligheidsmedewerker. Terwijl dat wel de afspraak was.

Het incident in Borne leek de druppel die de emmer deed overlopen: vakbond CNV dreigde met een staking als het nog één keer mis zou gaan. Het bleef echter rustig. De staking kwam er nooit.

Paasvuren

Organisaties van paasvuren begonnen zich een aantal dagen voor het paasweekend zorgen te maken. Het was de laatste tijd namelijk weer erg droog... Mogen ze hun boakes wel aansteken?

In veel gevallen niet. Het was de bedoeling dat er zo'n 129 paasvuren werden ontstoken, maar door bijna de helft is een streep gezet. Sommige paasvuren gingen door met de nodige aanpassingen. Dit kwam er in veel gevallen op neer dat de vuren een stuk kleiner waren dan andere jaren.

Dit paasvuur in Haaksbergen ging wel door (Foto: Martijn Goering)