Een neergeschoten ooievaar, Dolphia en PAS: dit was mei 2019

Nog maar acht dagen en dan is het 2020. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op het nieuws dat onze provincie het afgelopen jaar bezighield. Vandaag: mei. Het was een maand waarin Overijssel rouwde om een ooievaar, jongeren hun leven op het spel zetten bij een hoogspanningsmast en de problemen rondom het stikstofbeleid langzaamaan duidelijk werden.

De maand begon met droevig dierennieuws: in de Lutte was een mannetjes-ooievaar doodgeschoten. Het dier zat met een vrouwtje en broedsel in een nest toen er gericht op werd geschoten. Het vrouwtje overleefde het wel, maar 'het broedsel kan als verloren worden beschouwd', meldde Vogelwerkgroep Losser in eerste instantie.

Gelukkig kreeg het verhaal toch een happy end. De eieren zijn naar de ooievaarsopvang in de Betuwe gebracht, waar ze in de broedmachine zijn gelegd. Duizenden mensen zagen via onze livestream hoe drie kuikens gezond en wel ter wereld kwamen.

Wij zochten de kuikens twee maanden later op:

Roto Smeets failliet

De Margriet, de Donald Duck, ze gingen allemaal door de drukpersen van het beroemde Roto Smeets in Deventer. Maar in mei was het afgelopen: de drukkerij, sinds 1931 een belangrijke werkgever in de stad, ging failliet. In de Deventer vestiging werkten 380 mensen.

Vluchtelingengezin Dolphia

De Enschedese wijk Dolphia stond plotseling landelijk in de schijnwerpers. Dit nadat een Syrisch vluchtelingengezin ernstig werd mishandeld door buurtbewoners. De aanleiding is nog altijd onduidelijk, volgens de gemeente begon alles met een ruzietje tussen kinderen.

De politie heeft verschillende buurtbewoners aangehouden, maar nog niemand veroordeeld. Volgens burgemeester Van Veldhuizen komt dit mede door de zwijgcultuur van de volksbuurt. "Te veel mensen durven niet te praten. Soms uit angst, soms uit schaamte, misschien soms uit instemming."

Capriolen bij hoogspanningsmast

Het was het gesprek van de dag: het filmpje van een jongen die iets tegen een hoogspanningskabel gooit in de omgeving van Almelo. Wat volgde was een enorme flits, een paar seconden stilte, gevolgd door zenuwachtig gelach. Dat had heel anders kunnen aflopen, leek de groep jongeren te beseffen.





De jongeman heeft zich op het politiebureau gemeld. Daar stond hem 'een gesprek' te wachten, schreef de politie op Twitter.

Wereldgoal van scheids

Dit jaar hadden we de kopbal van Ronaldo, het hakje van Pedro en... het tikkie van scheidsrechter Paarhuis. De Ommer arbiter ging de wereld over na zijn ongelukkige actie tijdens de wedstrijd Harkemase Boys en HSV Hoek.

"Ik hoopte dat er geen beelden van waren", reageerde hij naderhand. Die beelden waren er dus wel. Hier komt 'ie nog één keer, omdat hij zo mooi is...

De uitspraak met vergaande gevolgen

Het mobiliseerde honderden boze boeren en bouwvakker: het einde van PAS. Menig ondernemer kreeg op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) toestemming voor een bouwproject. Tenminste, als hij daarna maatregelen zou nemen om de extra stikstof-uitstoot goed te maken.

En dat mag niet, oordeelde de Raad van State. Er ging een dikke streep door PAS. Het gevolg: onzekerheid voor veel ondernemers, die plotseling hun vergunning kwijt raakten. "De economie in Overijssel komt tot stilstand, banen komen op de tocht te staan", reageerde VVD-Statenlid Gert Brommer.

Het leek de druppel die de emmer deed overlopen, later dit jaar volgden acties van boze boeren en bouwvakkers.