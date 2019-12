Jaaroverzicht FC Twente: kampioen, Pusic, Garcia, ongeslagen reeks en slecht slot

In deze dagen tussen kerst en oud en nieuw blikken we terug op het Overijssels sportjaar. In deze tweede editie het jaar van FC Twente.

FC Twente begint het jaar als nummer vier in de Keuken Kampioen Divisie. Het heeft de laatste drie duels van 2018 echter wel gewonnen en die lijn wordt na de pauze in januari doorgetrokken. Liefst tien wedstrijden op rij weet de ploeg van trainer Marino Pusic te winnen en op 26 januari pakt het de koppositie. Die reeks is op dat moment de langste in Europa. Een paar dagen daarvoor is het als laatste Overijsselse ploeg uitgeschakeld in de KNVB Beker.

Marino Pusic wint met zijn ploeg veel na de winterstop en pakt de koppositie (foto: Pro Shots)

Huilende Pusic

Een paar dagen na het pakken van de koppositie loopt Pusic huilend weg uit het programma De Perstribune op Radio 1. Geluidsfragmenten over de degradatie van een jaar eerder zorgen voor tranen bij de oefenmeester.

Kampioensduel verboden

In maart pakt Twente de derde periodetitel, maar het grote doel is natuurlijk het kampioenschap in de 1e divisie. Nadat Go Ahead Eagles op 24 maart op een nederlaag is getrakteerd in eigen huis, is de titel erg dichtbij. De voorsprong op Sparta is elf punten met acht wedstrijden te spelen.

Het wint een week later ook van Den Bosch, maar daarna stokt het even bij de Enschedeërs. RKC Waalwijk en FC Dordrecht zijn te sterk, Sparta weet echter niet optimaal te profiteren en Twente kan op vrijdag 19 april bij Jong Ajax de titel pakken. De wedstrijd wordt echter verboden in verband met angst voor ongeregeldheden op en rond sportpark De Toekomst.

Kampioen

Op maandag 22 april is de kampioensschaal dan toch binnen. Sparta verliest van Jong PSV en daardoor is het 0-0 gelijkspel tegen Jong AZ voldoende voor Twente om de titel te pakken. Een dag later wordt de ploeg gehuldigd door zo’n 20.000 supporters.

Wout Brama toont de kampioensschaal (foto: Pro Shots)

Garcia nieuwe trainer, veel nieuwe spelers

Twente keert na een jaar dus weer terug in de Eredivisie, maar kampioentrainer Marino Pusic is daar niet meer bij. Hij wordt ontslagen en opgevolgd door zijn assistent Gonzalo Garcia. Die ziet zijn selectie een volledige metamorfose ondergaan. Topscorer Tom Boere, Jari Oosterwijk, Nacho Monsalve, Matthew Smith, Ricardinho en Cristian Gonzalez zijn enkele namen die De Grolsch Veste achter zich laten en daar komen veel internationale namen voor terug.

Technisch directeur Ted van Leeuwen haalt onder andere Julio Pleguezuelo, Lindon Selahi, Keito Nakamura, Joel Latibeaudiere, Emil Berggreen en Oriol Busquets naar Twente. Ook de ervaren Paul Verheagh komt de gelederen versterken.

Ongeslagen reeks

De promovendus begint verrassend sterk en blijft in de eerste zes wedstrijden ongeslagen. In de zevende speelronde is rivaal Heracles Almelo te sterk in De Grolsch Veste en daarna verliest Twente ook van Feyenoord, Sparta en Willem II. FC Emmen en PEC Zwolle worden wel verslagen, maar vanaf dat laatste duel op 10 november weet Twente niet meer te winnen.

Slecht einde van het jaar

Alleen tegen ADO Den Haag pakt het nog een punt, maar VVV-Venlo, Ajax, Vitesse en zelfs hekkensluiter RKC Waalwijk zijn te sterk. Een paar daar voor die laatste nederlaag worden de Enschedeërs in eigen huis ook nog eens uit de KNVB Beker geknikkerd door Go Ahead Eagles. In de competitie gaat de ploeg als nummer twaalf de winterstop in.

Gonzalo Garcia begon goed, maar sluit 2019 slecht af (foto: Pro Shots)

Rijvers erelid

Mooi nieuws is er ook nog uit Enschede. In oktober wordt Kees Rijvers benoemd tot erelid van de club.