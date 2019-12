Na Havi Beheer ook Havi Travel failliet verklaard

Touringcarbedrijf Havi Travel uit Goor is, in navolging van moederbedrijf Havi Beheer, failliet verklaard. Curator Eric Poelenije mikt op een doorstart.

Gisteren werd al duidelijk dat de bussen van Havi Travel per direct in de garage blijven, omdat de verzekeringen voor de voertuigen verlopen via het al failliet verklaarde Havi Beheer.

Medewerkers

Of de tweehonderd medewerkers die bij Havi Travel werken op straat komen te staan, is nog onduidelijk. Curator Eric Poelenije bekijkt of er een doorstart mogelijk is, waardoor alle medewerkers of een gedeelte daarvan geen ontslag krijgen.

De bewindvoerder liet gisteren wel weten dat er zich intussen meerdere overnamekandidaten hebben gemeld voor Havi Beheer. Hij mikt ook daar op een doorstart.

Havi Travel

Havi Travel ontstond vorig jaar doordat de twee Twentse reisondernemingen Havi en Oad besloten samen verder te gaan. Eerder werd Peter Langhout al overgenomen (2016). Havi Travel organiseert onder meer groepsreizen naar allerlei evenementen.

Havi telt drie vestigingen in Goor, Lith en Schiphol, maar heeft ook filialen in Polen, Roemenië en Zwitserland. Ook is Havi Travel actief in India, Cambodja en Indonesië. Het wagenpark beslaat circa honderd bussen.