Jaaroverzicht PEC Zwolle: Stam, Stegeman, arbitragecommissie en drankincident

In deze dagen tussen kerst en oud en nieuw blikken we elke dag terug op het Overijssels sportjaar. In deze derde editie het jaar van PEC Zwolle.

Jaap Stam is aan het begin van 2019 de nieuwe coach van PEC Zwolle na het ontslag van John van 't Schip. De voormalig topverdediger begint fantastisch aan zijn periode in de provinciehoofdstad. Feyenoord, Heracles Almelo en FC Utrecht worden verslagen en in de stand klimt Zwolle van plek 16 naar 10.

De vijf duels daarna worden echter niet gewonnen. Zelfs degradatiekandidaat De Graafschap was in Zwolle te sterk. Na wat wisselende resultaten speelt Zwolle zich op maandag 29 april veilig als FC Groningen wordt verslagen. Uiteindelijk eindigt de ploeg als dertiende in de stand.

Stam eindigt als dertiende met PEC en vertrekt naar Feyenoord (foto: ANP)

Verplaatsing duel tegen Ajax

Tussendoor is er nog commotie bij de Zwolse club door het verplaatsen van het duel tegen Ajax. De KNVB neemt dat besluit om Ajax mee rust te gunnen voor de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid. Zwolle stuurt een brief naar de KNVB, stapt naar de arbitragecommissie en zelfs een gang naar de rechter wordt genoemd.

Daar ziet de club uiteindelijk vanaf en de verplaatsing blijft staan. Later zal de voetbalbond nog enkele duels, en zelfs de volledige speelronde 33, verplaatsen om Ajax te helpen. De ploeg haalt uiteindelijk de halve finales van het kampioenenbal en wordt daarin een paar seconden voor het einde uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.

Stegeman volgt Stam op

Zwolle moet na een halfjaar alweer op zoek naar een nieuwe trainer. In maart laat Stam weten in het nieuwe seizoen aan de slag te gaan bij Feyenoord. De club voert een gesprek met Maurice Steijn, maar beide partijen komen er niet uit. Eind mei wordt de nieuwe oefenmeester gevonden in de persoon van John Stegeman. De trainer uit Epe komt over van aartsrivaal Go Ahead Eagles. Ook op technisch gebied verandert er wat in Zwolle. Technisch directeur Gerard Nijkamp maakt de overstap naar Cincinnati en Mike Willems is zijn opvolger.

Stegeman maakt de gevoelige overstap van Go Ahead naar Zwolle (foto: Pro Shots)

Transfers

Op spelersvlak verandert er veel. Basisspelers Younes Namli, Kingsley Ehizibue en Mickey van der Hart vertrekken en clubicoon Diederik Boer stopt ermee. Talent Sepp van den Berg maakt de meest opvallende transfer. Hij tekent bij Champions League-winnaar Liverpool.

De club en Stegeman halen enkele oude bekenden terug voor het nieuwe seizoen. Etiënne Reijnen en Mustafa Saymak keren terug op het oude nest en Thomas Bruns en Iliass Bel Hassani komen ook naar Zwolle. Zij speelden bij Heracles eerder onder Stegeman. Xavier Mous en Michael Zetterer zijn de nieuwe nieuwe doelmannen en Reza Ghoochannejhad moet voor de doelpunten gaan zorgen. Tegenvaller in de voorbereiding is het blessureleed van routiniers Mike van Duinen en Bram van Polen. Beiden zullen bijna de volledige eerste seizoenshelft missen.

Dramatische start

Het seizoen begint dramatisch voor PEC. Willem II, FC Utrecht en Vitesse zijn te sterk en tegen Sparta speelt Zwolle gelijk. Emmen en RKC worden daarna wel verslagen, maar in de eerste seizoenshelft tot de winterstop wordt er daarna alleen nog gewonnen van ADO Den Haag, Fortuna Sittard en VVV-Venlo. Opvallend is de keeperswissel die Stegeman eind november doorvoert. Mous begon als eerste doelman, maar na de nederlaag bij Twente mocht Zetterer het laten zien. Bij het ingaan van de winterstop staat PEC vijftiende en slechts een punt boven nacompetitieplek zestien. In de KNVB Beker zit het seizoen er al voor het nieuwe kalenderjaar op. Fortuna Sittard is in de tweede ronde veel te sterk.

Incident Stegeman

De eerste seizoenshelft wordt overschaduwd door een incident rond trainer John Stegeman. De oefenmeester raakt begin september met teveel drank op met zijn auto van de weg en knalt op een lantaarnpaal. Een dag later biedt hij zijn excuses aan tijdens een businessclubavond. De club geeft hem een boete, hij moet maatschappelijk werk gaan doen en alle schade vergoeden, maar hij mag wel aanblijven als trainer van de Zwolse club.

De auto van Stegeman na het ongeval (foto: Pro Shots/News United/beeldbewerking RTV Oost)

Lam naar EK

Mooi nieuws is er in november voor Thomas Lam. De verdediger van Zwolle plaatst zich met Finland voor het EK van komende zomer. Het is voor het eerst dat het Scandinavische land naar een eindtoernooi mag.