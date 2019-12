Jaaroverzicht Heracles: voorhoede vertrekt, haan op het veld, topscorer Dessers en excuses Van Basten

In deze dagen tussen kerst en oud en nieuw blikken we elke dag terug op het Overijssels sportjaar. In deze eerste editie het jaar van Heracles Almelo.

Heracles Almelo begint 2019 met drie nederlagen, maar zorgt daarna voor een daverende verrassing door in eigen huis van Ajax te winnen. Ondanks een nederlaag bij Excelsior plaatst het zich in de voorlaatste speelronde van een plek in de play-offs. Daarin is FC Utrecht in de halve finales twee keer te sterk en dus komt er geen nieuw Europees avontuur in Almelo.

Een sterk seizoen wordt niet bekroond, Heracles wordt uitgeschakeld in de play-offs (foto: Pro Shots)

Voorhoede en Fledderus vertrekken

In februari verlaat technisch manager Mark-Jan Fledderus de club om aan de slag te gaan bij FC Groningen. Tim Gilissen is de opvolger in Almelo en die staat in de zomer voor een zware opgave. De gehele voorhoede vertrekt. Adrián Dalmau, Kristoffer Peterson en Brandley Kuwas, die samen goed waren voor 41 treffers, gaan aan de slag bij respectievelijk FC Utrecht, Swansea City en Al-Nasr.



Cyriel Dessers is de nieuwe man die voor de doelpunten moet gaan zorgen in Almelo. Naast de spits van FC Utrecht komen Navajo Bakboord en Teun Bijleveld over van Jong Ajax en Mauro Júnior wordt gehuurd van PSV.

Erve Asito

Naast het veld is er commotie omtrent de stadionnaam. Na bijna twintig jaar Polman Stadion, gaat Heracles het nieuwe seizoen spelen in Erve Asito. De naam roept nogal wat weerstand op bij supporters. De harde kern boycot de spelerspresentatie tijdens de open dag en tijdens het eerste duel van het seizoen tegen Heerenveen worden er eieren en zelfs een haan op het veld gegooid.

Supporters gooien een haan op het veld uit protest (foto: Pro Shots)

Prima eerste seizoenshelft

Die eerste wedstrijd tegen de Friezen gaat met 4-0 verloren en ook de drie duels erop wordt er niet gewonnen. Op de laatste dag van augustus is er bij FC Groningen wel eindelijk de eerste zege en daarna worden ook Willem II en rivaal FC Twente aan de zegekar gebonden.



Heracles blijft daarna prima presteren. Bij AZ en Ajax gaat het onderuit, maar bij Feyenoord pakt het een punt en FC Emmen, PEC Zwolle, VVV-Venlo en ADO Den Haag worden verslagen. Tegenvaller is tussendoor wel de nederlaag bij RKC Waalwijk, dat tot die avond nog geen duel gewonnen heeft. In de laatste drie duels voor de winterstop wordt er niet meer gewonnen en na 18 duels staat de Almelose ploeg negende in de stand.

Dessers grote man

Grote man is nieuwkomer Dessers. De spits toont zich een ware goalgetter en is begin december, na twee treffers tegen ADO zelfs de topscorer van de eredivisie met elf doelpunten. In de laatste speelronde van het jaar scoort hij ook nog tegen Heerenveen en met die twaalf treffers is hij ook tijdens de winterstop de man met de meeste treffers in de eredivisie.

Cyriel Dessers is de grote man tijdens de eerste seizoenshelft van Heracles (foto: Pro Shots)

Excuses Van Basten

Een opvallend moment rondom de Almelose club is er voorafgaand aan het duel bij Ajax. Marco van Basten roept in de studio van FOX Sports na een interview van Hans Kraaij junior met de Duitse oefenmeester Frank Wormuth van de Almloërs Sieg Heil. De voormalig topvoetballer biedt Wormuth na afloop van het duel zijn excuses aan en wordt een week van de buis gehouden door de tv-zender.