Jaaroverzicht GA Eagles: krankzinnige play-offs, Stegeman, De Gier, De Kogel en Thannhauser

In deze dagen tussen kerst en oud en nieuw blikken we terug op het Overijssels sportjaar. In deze vierde editie het jaar van Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles is aan het begin van 2019 bezig aan een sterk seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Het komt als nummer twee uit de winterstop. De tweede seizoenshelft zijn de resultaten wel iets minder dan de eerste, maar half april is de ploeg van trainer John Stegeman zeker van de play-offs. Het mag daarin de eerste ronde overslaan en stroomt in in de halve finales.

Naar finale

FC Den Bosch is daarin de tegenstander. In Deventer vergeet Go Ahead de kansen te benutten en eindigt het duel in 2-2. In Brabant is uitschakeling nabij, maar een minuut voor het einde kopt Jeroen Veldmate de Deventer ploeg naar de finale. Die eindstrijd is bijna een boek waard.

Krankzinnig slot

Na een bloedeloze 0-0 bij RKC Waalwijk grijpt Go Ahead in de eigen Adelaarshorst op een krankzinnige manier naast promotie. Het komt met 2-0 achter, na ruim een uur met 3-2 voor, na de 3-3 van Hans Mulder, denkt Pieter Langedijk in de laatste minuut Go Ahead naar de eredivisie te schieten. Niets is echter minder waar. Vier minuten in blessuretijd zorgt Stijn Spierings voor de 4-4 en daarna schiet Mario Bilate ook nog een strafschop binnen voor de Waalwijkers.

Ontsteltenis bij Go Ahead na de uitschakeling (foto: Pro Shots)

Stegeman naar Zwolle

Een dag na de gemiste promotie maakt Stegeman ook nog eens zijn vertrek naar aartsrivaal PEC Zwolle bekend en dat wordt niet goed ontvangen in Deventer. In juni maakt de club bekend dat Jack de Gier de opvolger wordt van Stegeman.



De selectie ziet er na de zomer totaal anders uit. Basisspelers Paco van Moorsel, Roland Baas, Julian Lelieveld, Istvan Bakx, Jeff Stans en Thomas Verheydt vertrekken uit Deventer. Nieuwkomers zijn Jenthe Mertens, Nicolas Abdat, Elmo Lieftink, Antoine Rabillard, Mael Corboz en Alexander Bannink. Laatstgenoemde is de eerste speler die voor alle vier de Overijsselse clubs speelt. Ook Wout Droste keert terug in Deventer, maar raakt al vroeg in het seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie.

Tien keer gelijk

Go Ahead begint met wisselende resultaten aan het nieuwe seizoen. Na twee overwinningen en twee nederlagen, wordt er in de volgende zestien wedstrijden liefst tien keer gelijkgespeeld. Bij het ingaan van de winterstop staat de Deventer ploeg op de vijfde plek in de stand van de Keuken Kampioen Divisie. Hoogtepunt voor Go Ahead is de zege in De Grolsch Veste op FC Twente in de beker.

Go Ahead schakelde Twente uit in de beker (foto: Pro Shots)

Actie voor De Kogel

Mooi nieuws met een link naar Go Ahead Eagles is er in het begin van het jaar. Een inzamelingsactie levert voormalig spits Leon de Kogel een bedrag van liefst 24.000 euro op. Een auto-ongeluk op Malta levert hem zwaar beenletsel op en doordat zijn werkgever niet betaalt, komt hij in de financiële problemen. De actie zorgt ervoor dat hij voorlopig verder kan en zijn medische kosten kan betalen.

Thannhauser en Hughes

Ook is er verdrietig nieuws. Clubicoon Richard Thannhauser overlijdt in maart op 57-jarige leeftijd nadat hij al jaren ziek is. Hij bekleedde bij Go Ahead meerdere functies. Zo was hij perschef en algemeen manager. Begin maart neemt hij afscheid van het publiek, dat een groot spandoek voor hem heeft gemaakt.



Ook voormalig trainer Barry Hughes overlijdt in 2019. De markante persoonlijkheid, die onder meer enkele carnavalsnummers opnam en een eigen tv-quiz had, werd 81 jaar.

Kort voor zijn overlijden nam Thannhauser afscheid van het publiek (foto: Pro Shots)