Jaaroverzicht Overijsselaars: Wout Weghorst, Erik ten Hag, Björn Kuipers, Deniz Türüc en Jill Roord

In deze dagen tussen kerst en oud en nieuw blikken we elke dag terug op het Overijssels sportjaar. In deze vijfde editie het jaar van opvallende Overijsselse voetballers, trainer Ten Hag en scheidsrechter Kuipers.

2019 is opnieuw een fraai jaar voor Wout Weghorst. De Bornse aanvaller is basisspeler bij VfL Wolfsburg. In maart maakt hij zijn eerste hattrick voor die club en hij eindigt zijn eerste seizoen in Duitsland op 17 treffers. Op de laatste speeldag maakt hij er opnieuw drie (tijdens een 8-1 zege op Augsburg) en daarmee helpt hij zijn ploeg naar de groepsfase van de Europa League. Ook daarin laat hij zich zien, want door een treffer van de spits tegen Oleksandriya is Wolfsburg na vijf wedstrijden al zeker van de tweede ronde.

De goede prestaties vallen ook bondscoach Ronald Koeman op en in november wordt hij voor het eerst sinds juni 2018 weer opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. In de wedstrijd tegen Estland doet hij een klein half uur mee en zet zijn totaal daarmee op vier interlands.

Weghorst keerde terug bij Oranje (foto: Orange Pictures)

Ten Hag

Een ander Overijssels succesverhaal is dat van Erik ten Hag. De Oldenzaalse oefenmeester beleeft als trainer van Ajax een jaar om nooit te vergeten. In mei pakt hij de titel, de KNVB Beker en stunt hij door met zijn ploeg de halve finales van de Champions League te halen. Daarin wordt de droom om de finale te halen in de laatste seconden overhoop geschoten door Tottenham Hotspur-aanvaller Lucas Moura.

Kuipers

In die Champions League fluit arbiter Björn Kuipers uit Oldenzaal een kwartfinale en halve finale. De finale gaat aan zijn neus voorbij. In april wordt hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Türüc

Ook voor Deniz Türüc is 2019 een mooi jaar. De Enschedeër maakt in maart zijn debuut voor het Turkse elftal en geeft daarbij direct twee assists. In de zomer maakt hij de overstap van Kayserispor naar de Turkse topclub Fenerbahçe en in november plaatst hij zich met zijn land voor het EK van komende zomer.

Türüc gaat met Turkije naar het EK (foto: Pro Shots)

Roord

Jill Roord komt later ook nog aan bod bij het overzicht van het WK vrouwen, maar persoonlijk had de Oldenzaalse ook een fraai jaar. Ze maakt in de zomer de overstap van Bayern München naar Arsenal en daarnaast speelt ze in september op 22-jarige leeftijd alweer haar vijftigste interland.