Staatsloten instralen voor extra kans op de hoofdprijs

Tegen het einde van het jaar kopen veel Nederlanders een staatslot voor de oudejaarstrekking. Alle hoop is gericht op de hoofdprijs en daar wil je best wat extra's voor doen. Wie écht kans wil maken, zou zijn lot spiritueel kunnen laten instralen.

Dat gebeurt op 30 en 31 december bij de 'Smulbaai' in Heino. Op die dagen is tussen twee en vier uur 's middags een paragnost in de zaak om de klanten een extra winkans mee te geven. Tenminste, als de klant dat graag wil.

Paragnoste Carolien Jonkman ziet de humor er wel in en daarom nam ze de uitnodiging graag aan. Winkeleigenaar John van der Vegt probeert ieder jaar iets extra's te doen voor zijn klanten. Dit jaar zocht hij het op het spirituele vlak.

"Ik doe eigenlijk wat ik altijd doe. En dat is dat je twee lagen of lijntjes met elkaar verbindt. Je koppelt de klant dan aan zijn lot en ja, daar kan zomaar wat uitkomen." Carolien Jonkman is natuurgenezeres en heeft al twintig jaar een goedlopende praktijk in Raalte.

Carolien maakt naar eigen zeggen vaak wonderen mee in haar praktijk. Samen met de winkeleigenaar hoopt ze dat het grote wonder zich dit jaar voltrekt in de regio Heino.