Jaaroverzicht amateurvoetbal: HHC Herbstmeister en titel Excelsior'31

In deze dagen tussen kerst en oud en nieuw blikken we elke dag terug op het Overijssels sportjaar. In deze zesde editie het jaar in het amateurvoetbal.

In de tweede divisie beleeft HHC Hardenberg een prima seizoen. De ploeg eindigt als zesde. Dit seizoen doet de ploeg van Gert Jan Karsten het nog een stuk beter. De ploeg is zelfs Herbstmeister. Karsten maakte zelf al bekend na het seizoen te vertrekken. Hij gaat aan de slag bij hoofdklasser Urk.

HHC is Herbstmeister in de tweede divisie (foto: Orange Pictures)

Degradatie Quick'20

Een stap lager degradeert Quick’20 na drie jaar uit de derde divisie zondag. Tijdens het seizoen wordt trainer Michel Steggink eruit gegooid bij de Oldenzalers. André Paus is zijn opvolger, maar weet de ploeg niet veilig te spelen. Op de laatste speeldag valt het doek voor Quick, dat dit seizoen tegenvallend presteert in de hoofdklasse. Het staat op de elfde plek.

Lijfsbehoud en tweede plek HSC'21

HSC’21 presteert ook niet fantastisch, maar stelt wel lijfsbehoud veilig. Een ronde voor het einde is het zeker van nog een jaar derde divisie. In het huidige seizoen gaat het een stuk beter met de ploeg uit Haaksbergen. Bij het ingaan van de winterstop staat het op een keurige tweede plek.

Excelsior'31 pakt titel hoofdklasse

In de zaterdaghoofdklasse B is de laatste speeldag een bijzondere. Drie clubs kunnen de titel nog pakken. Daarbij Excelsior’31 en Staphorst uit onze provincie, maar Sparta Nijkerk heeft de beste papieren met 62 punten, Excelsior heeft er 61 en Staphorst 60. Het is al vroeg duidelijk dat Excelsior gaat winnen van Flevo Boys. Het staat door de voorsprong lang virtueel bovenaan, maar na een uur komt Sparta Nijkerk op voorsprong bij ACV. Die ploeg maakt tien minuten voor het einde echter gelijk. Sparta weet niet opnieuw op voorsprong te komen en daardoor pakt Excelsior de titel en promoveert het naar de derde divisie.

Daarin staat het momenteel keurig in de middenmoot. In de KNVB beker speelt het een fraaie wedstrijd. FC Utrecht komt op bezoek op sportpark De Koerbelt. Het wordt geen stunt voor de Rijssenaren, de eredivisionist is met 4-1 te sterk.

Geen promotie Staphorst

Staphorst wordt tweede en krijgt via de nacompetitie nog een kans om ook te promoveren. De amateurs van Feyenoord worden in de halve finales simpel opzij gezet, maar in de finale blijkt Gemert een maatje te groot.

Degradatie SVZW, lijfsbehoud DETO

SVZW en DETO beleven een moeilijk seizoen in de hoofdklasse. Beide ploegen promoveerden een jaar eerder en hebben het zwaar, een niveau hoger. Twee speelronden voor het einde valt het doek voor de ploeg uit Wierden en degradeert het na een jaar weer naar de eerste klasse. DETO moet dat via de nacompetitie zien te bewerkstelligen en dat lukt. Kloetinge en Sliedrecht worden allebei na verlenging verslagen en daardoor speelt de ploeg uit Vriezenveen ook dit seizoen in de hoofdklasse.

SVZW degradeert na een jaar uit de hoofdklasse (foto: Orange Pictures)

GA Kampen en Rohda missen promotie

Twee ploegen die hopen ook de hoofdklasse te halen, zijn Go Ahead Kampen (op zaterdag) en Rohda Raalte (op zondag). Go Ahead loopt op de laatste dag van de nacompetitie, half juni, na strafschoppen tegen Spijkenisse promotie mis en Rohda wordt in de tweede ronde uitgeschakeld door TOP. De ploeg verliest daarnaast ook nog eens de finale van de Districtsbeker Oost van DUNO D.

Afscheid iconen

In de zomer van 2019 wordt er ook afscheid genomen van enkele clubiconen. Anne van der Kolk stopt na twaalf jaar in het eerste elftal van SC Genemuiden, Rob Mijnheer hangt zijn schoenen aan de wilgen na meer dan 300 duels voor Staphorst. Amanuel Isa vertrekt bij Excelsior’31, maar dat gaat niet op een vredige manier. Het contract van de man waar zelfs een tribune naar is vernoemd, wordt door de technische leiding niet verlengd.

Doelpunt arbiter

Daarnaast zijn er nog twee opvallende momenten in het amateurvoetbal. Eind mei pakt scheidsrechter Maurice Paarhuis uit Ommen de spotlights door te scoren. Hij schiet per ongeluk de 3-2 binnen tijdens Harkemase Boys-Hoek.

Dieze West doet onmogelijke

In april doet Dieze West uit Zwolle in de vierde klasse iets onmogelijks. De ploeg komt in eigen huis tegen SVV met 6-0 achter, maar wint uiteindelijk met 8-6.