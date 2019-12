Clubicoon Sander Danes zwaait af bij HHC Hardenberg en gaat als keeperstrainer verder

Danes is de langstzittende speler in de selectie van HHC en was voor zijn komst naar Hardenberg actief bij FC Emmen. Op de clubkanalen vertelt de sluitpost zijn besluit niet als een afscheid te zien. "Omdat ik bij HHC Hardenberg als keeperstrainer verder ga, is het gevoel wel iets minder pijnlijk”, betoogt de doelman. “Normaal als je stopt is het je einde bij een club, voor mij is het anders. Het is een andere taak, maar je staat wel met de jongens aan het veld. Niet om het maximale uit jezelf te halen, maar uit de keepers.”

Problemen knie

"Ik had in principe nog wel langer door willen gaan, maar het probleem met mijn knie is nooit helemaal opgelost”, vervolgt hij. “Ik moet een paar dagen voor een wedstrijd beginnen met het slikken van pijnstillers. En ik wil op een goed niveau stoppen, voorkomen dat je een jaar te lang doorgaat.”

250 wedstrijden is het doel

De club en Danes wisten bij voorbaat al dat ze met elkaar verder zouden gaan. “Ik had deze afspraak al met de club gemaakt dat, als ik zou stoppen, ik keeperstrainer kon worden. Daar heb ik voor gekozen. Het is geen gemakkelijke keuze. Maar omdat ik zo lang bij HHC ben en ik graag keeperstrainer wil worden, pak ik die kans graag. Ik hoop dit jaar nog mijn 250ste wedstrijd te spelen. Volgens mij zit ik nu rond de 240 wedstrijden. Dat moet lukken zonder blessure", aldus Danes.