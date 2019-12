Na fataal ongeluk in Ommen durft Ella alleen nog met geel hesje de straat op

De Ommense politiek steunt Ella: afgelopen week besloot ze dat beide straten veiliger moeten worden. De raad wil dat de maximumsnelheid wordt teruggeschroefd en dat de zebrapaden zichtbaarder moeten worden.

Vorige week overleed een 75-jarige voetganger aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, nadat hij werd geschept door een auto toen hij de Julianastraat wilde oversteken.

Chaos

Beide straten zijn drukke wegen, omdat er veel winkels aan gevestigd zijn. Met name in het weekend is er veel winkelend publiek, waardoor er chaos ontstaat. Om die reden zijn de twee straten dit jaar nog vernieuwd: er zijn bijvoorbeeld oversteekplaatsen aangelegd.

Maar volgens omwonenden is de veiligheid nog steeds ver onder de maat. "Het is fantastisch dat er een zebrapad is gekomen", vertelt omwonende Ella. "Maar het zebrapad is niet te zien, er is geen verlichting en het snelheidslimiet moet echt omlaag."

Het gaat volgens de omwonende namelijk nog te vaak mis. "Ik zie regelmatig dat auto's rakelings langs voetgangers rijden. Het moet geen dodenweg worden. Vorige week ging het nog helemaal mis. Wie is de volgende?", vraagt ze zich hardop af.

Uitvoering

Daarin staat Ella niet alleen, ook de Ommense politiek ziet de noodzaak om de weg opnieuw te beoordelen. Donderdag nam de gemeenteraad hierover een motie aan. Wethouder Leo Bongers zegde toe dat de Julianastraat en Schurinkstraat veiliger moeten.

Maar daadwerkelijke actie is nog ver weg, denkt Henri Mors van D66. "Over drie maanden weten we met welke maatregelen de wethouder komt en of dat ook echt de veiligheid gaat bevorderen. De motie is dan wel aangenomen, maar nu de uitvoering nog."

Geel hesje

Tot die tijd neemt Ella alvast haar eigen maatregelen. Ze zet niet meer zonder geel hesje de vuilniscontainer aan de weg. "Het is niet anders."