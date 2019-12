Heracles Almelo besluit kalenderjaar met gelijkspel in Friesland

Met Dos Santos in de basiself ten faveure van Van der Water begonnen de Almeloërs goed aan het duel in het Abe Lenstra Stadion. Dat resulteerde ook na vijf minuten in de eerste mogelijkheid via Kiomourtzoglou, maar doelman Hahn hield de jonge Duitser van scoren af. Ook Osman kon even later - na terugleggen van Dessers - afdrukken, maar zijn inzet ging over.

Blaswich houdt Heracles op de been

Na de eerste mogelijkheden van de bezoekers was het de beurt aan Heerenveen. Van Bergen kreeg de bal in kansrijke positie voor de voeten, maar zijn lage schot werd knap gepareerd door Blaswich. De Duitser moest direct daarna wederom handelend optreden toen hij met een katachtige redding een poging van Ejuke uit de bovenhoek onschadelijk maakte. Zijn knapste redding behield Blaswich voor het einde van de eerste helft. Na hands van Dessers ging de bal op de stip en een-op-een met Faik wist de doelman de strafschop te keren.

Dessers opent score

Heracles was de ploeg dat na rust op voorsprong kwam. Na balverlies aan Heerenveense zijde kon Dessers op het doel van Hahn af en met een lage inzet bracht de clubtopscorer zijn ploeg op 0-1. Die marge was uiteindelijk niet van lange duur, want twee minuten later was het alweer gelijk. Veerman ontving de bal bij de tweede paal en met geplaatst schot zette hij Heerenveen weer naast de Almeloërs.

Duel in evenwicht

Na de gelijkmaker ging het tempo even uit de wedstrijd en daardoor werd er weinig gecreëerd voor beide doelen. Toch was Mauro Junior na goed doorzetten dicht bij de 1-2, maar Hahn maakte zijn doel klein en keerde de poging van de Braziliaan. Beide ploegen probeerden in het vervolg nog wel een en ander te forceren om de overwinning alsnog naar zich toe te trekken, maar uiteindelijk bleef het bij 1-1 in Friesland en daardoor beëindigt Heracles Almelo het kalenderjaar met een gelijkspel.

Heerenveen - Heracles Almelo 1-1

0-1 Dessers (54)

1-1 Veerman (56)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Breukers, Floranus

Bijz: Faik (Heerenveen) mist strafschop (44)

Heerenveen: Hahn; Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus; Kongolo, Faik, J. Veerman; Van Bergen, Dreyer (Smit/79), Ejuke (Bruijn/88)

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper, Knoester (Van den Buijs/66), Czyborra; Kiomourtzoglou, Osman (Konings/88), Merkel; Mauro Junior, Dessers, Dos Santos (Van der Water/78).