PEC Zwolle gaat met nederlaag bij PSV de winterstop in

De laatste wedstrijd voor de winterstop heeft een nederlaag opgeleverd voor PEC Zwolle. In het Philips Stadion kreeg de ploeg van John Stegeman tegen PSV kansen in de eerste helft, maar wist zichzelf uiteindelijk niet te belonen en daardoor gingen de Zwollenaren met 4-1 onderuit.

In Eindhoven was PEC Zwolle in de eerste helft zeker niet de onderliggende partij. Dat bleek wel uit het feit dat de bezoekers al vrij snel brutaal de leiding namen. Na balverlies van Schwaab kon Saymak opstomen en met een laag schot wist de aanvaller doelman Unnerstall te verschalken, 0-1. Een aantal minuten later was de eerste kans voor PSV direct raak. Na een combinatie met Bergwijn kon Hendrix de 1-1 binnen schieten.

Kansen PEC

De bezoekers lieten zich vervolgens niet uit het veld slaan en bleven verzorgd voetbal spelen. Van Wermeskerken probeerde het van afstand, maar zijn schot werd weggebokst door Unnerstall. In de aanval die daarop volgde kreeg PEC een nog grotere kans om zichzelf weer aan de goede kant van de score te brengen, maar Huiberts schoot tegen het been van Baumgartl en de rebound werd naast geschoten door Thy.

Ihattaren schiet fraai binnen

Waar de kansen aan de ene kant er niet in gingen, was de thuisploeg aan de overkant wel trefzeker. Met een individuele actie én een fraai schot zette Ihattaren de gastheren op 2-1. De Zwollenaren kregen aan het einde van de eerste helft nog een goede kans om met een gelijke stand de rust in te gaan, maar Saymak wist Unnerstall dit keer niet te passeren.

Bruma profiteert van slecht uitverdedigen

Direct na rust kwam PSV op 3-1 via invaller Bruma, die de bal prompt in de voeten kreeg na slecht uitverdedigen van Lam en vervolgens geen fout maakte voor Zetterer. Thy was namens de bezoekers nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar Unnerstall was attent bij de eerste paal. Twintig minuten voor tijd viel het duel definitief in het slot toen Gakpo zichzelf met een knappe slalom vrij speelde en met een lage schuiver Zetterer kansloos liet: 4-1. Daardoor keerde PEC met nul punten huiswaarts.

PSV - PEC Zwolle 4-1

0-1 Saymak (12)

1-1 Hendrix (19)

2-1 Ihattaren (27)

3-1 Bruma (51)

4-1 Gakpo (72)

Arbiter: Manschot

Geel: Dekker, Viergever, Van Crooij, Paal, Thy

PSV: Unnerstall; Teze, Schwaab, Baumgartl, Viergever; Rosario, Doan (Afellay/67), Hendrix (Bruma/46), Ihattaren (Pereiro/82), Bergwijn, Gakpo.

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Lachman, Lam, Paal; Dekker (Johnsen/47), Huiberts (Van Duinen/71), Clement; Van Crooij, Thy, Saymak (Kersten/71).