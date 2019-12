Zaaloverzicht: Waterpolosters Het Ravijn sluiten jaar goed af, verrassende uitschakeling Eurosped

Vanavond stond de laatste speelronde van 2019 op het programma in de zaalcompetities. De dames van Het Ravijn kwamen in actie en ook stond er bij het volleybal de kwartfinales van het bekertoernooi op het programma. Lees hier het verslag van de belangrijkste wedstrijden.

De waterpolodames van Het Ravijn sloten het kalenderjaar zaterdagavond goed af, want in eigen huis werd eenvoudig gewonnen van De Ham: 15-4 (5-2, 3-0, 2-0, 5-2). De Nijverdallers gaan daardoor als nummer twee van de eredivisie de winterstop in.

Eurosped uitgeschakeld

Eurosped werd in de kwartfinales van het nationale bekertoernooi verrassen uitgeschakeld. De volleybalsters uit Vroomshoop - die koploper zijn in de eredivisie - gingen roemloos onderuit bij VCN, dat uitkomt in de topdivisie. In Capelle aan den IJssel werd het 3-0. De laatste acht was ook het eindstation voor Regio Zwolle Volleybal. De ploeg was niet opgewassen tegen VC Sneek, want in Zwolle wisten de Friezinnen het klusje na drie sets te klaren: 0-3.

Apollo 8 wel naar laatste vier

In tegenstelling tot Eurosped en Regio Zwolle Volleybal ging Apollo 8 wél door naar de laatste vier van de beker. Op bezoek bij FAST wist de Bornse formatie met 3-1 te winnen en daardoor zijn zij de enige Overijsselse ploeg in de halve finales.

Reflex niet naar halve eindstrijd

Ook de volleyballers van Reflex zijn uitgeschakeld in het bekertoernooi. In Kampen was ZVH met 3-1 te sterk. De eerste set ging nog met 25-21 naar de thuisploeg, maar in de drie sets daarna waren de bezoekers de betere: 24-26, 21-25, 18-25.