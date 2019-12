Trefzekere Dessers laakt arbitrage: "Ik had twee strafschoppen moeten krijgen"

Cyriel Dessers was zaterdagavond wederom trefzeker in het 1-1 gelijkspel bij Heerenveen. De spits van Heracles Almelo vond de puntendeling wel een goede afspiegeling van de wedstrijd.

"Ik kan leven met een punt. Heerenveen is geen slechte ploeg en we speelden uit", sprak de Belgische aanvaller, die vond dat hij zowel in de eerste helft als in de tweede helft een strafschop had moeten krijgen. "In de eerste helft valt die bal ertussen en dat moment word ik onderuit gelopen en hij raakt geen bal. Dan vind ik dat een penalty. Bij die tweede krijg ik een ongelooflijke beuk. Als dat ergens anders op het veld gebeurt, dan is het gewoon een overtreding."

"Enige topscorer de winter in"

De spits was wederom trefzeker en dat betekent dat hij weer alleen lijstaanvoerder is van de topscorers van de Eredivisie. "Ik hoop dat die andere jongens niet meer scoren", zei hij lachend. "Het zou mooi zijn als je als enige topscorer de winter in kan gaan. Het is een mooi compliment, zeker als je kijkt naar de spelers waar ik tussen sta."