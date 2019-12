Opnieuw schietpartij Zwolle: kogelregen bij cultureel centrum Domusica

In Zwolle heeft afgelopen nacht opnieuw een schietpartij plaatsgevonden. Voor de deur van cultureel centrum Domusica in het noorden van de stad zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De politie heeft de omgeving van de Van Schoonhovenstraat en deRadewijnstraat in Zwolle afgezet voor onderzoek. De Stentor meldt dat er tenminste acht kogelhulzen zijn gevonden maar de politie wil dit niet bevestigen. Of er gericht op een persoon of een gebouw is geschoten is niet bekend. Na de schietpartij zouden twee auto's bij het centrum zijn weggereden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

De schietpartij van afgelopen nacht is de zoveelste in een reeks schietincidenten in Zwolle. Vorige maand werden in Holtenbroek een bestelauto en een woning beschoten. Daarbij raakte één persoon gewond.