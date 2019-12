Burgemeester Zwolle verontrust na zoveelste schietincident in zijn stad

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle heeft met verontrusting gereageerd op de schietpartij van gisteravond in de wijk Diezerpoort. Rond middernacht werden daar verschillende kogelhulzen gevonden bij een multicultureel centrum in de omgeving van de Van Schoonhovenstraat en de Radewijnstraat in Zwolle.

Snijders was vanochtend in de wijk om te praten met buurtbewoners. Hij noemt het schietincident onacceptabel en wordt door de politie op de hoogte gehouden van het lopende onderzoek. Verder wil de burgervader niet reageren. Het is voor Snijders het zoveelste schietincident in zijn gemeente.

Onderzoek

Of er gericht op een persoon of een gebouw is geschoten is niet bekend. De politie meldt dat er vlak na de schietpartij een auto met piepende banden is weggereden. Ook zou een persoon zijn weggerend. Voordat de politie ter plekke was is een tweede auto weggereden. De kogelhulzen werden gevonden op de plaats waar eerder de auto geparkeerd stond. Er zijn nog geen verdachten aangehouden en de politie roept getuigen op zich te melden.

Getuigen

Buurtbewoners hebben de schoten gehoord en melden dat het klonk alsof er vuurwerk werd afgeschoten. Ook was er geschreeuw te horen.

Reeks schietincidenten

De schietpartij van afgelopen nacht is de zoveelste in een reeks schietincidenten in Zwolle. Vorige maand werden in Holtenbroek een bestelauto en een woning beschoten. Daarbij raakte één persoon gewond.