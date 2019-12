Jeuk, een hitteplan, jeuk, de 112-storing en nog meer jeuk: dit was juni 2019

Over een week is het 2020. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op het nieuws dat onze provincie het afgelopen jaar bezighield. Vandaag: juni. Het was een maand waarin half Overijssel de eikenprocessierups vervloekte, het Staphorster college afbrokkelde en iemand overleed tijdens de 112-storing doordat hulpdiensten later waren.

Een bijzonder moment voor de bewoners van de Zwolse wijk Stadshagen: voor het eerst stopte de trein op het nieuwe station. Het ging om een twee weken durende proef.

Station Stadshagen was een hoofdpijndossier. Want vlak voor de geplande opening, in 2018, bleek dat de grond onder de rails niet geschikt was voor de hoge snelheid van het boemeltreintje.

Nadat de dienstregeling was aangepast en de stoptijd werd ingekort, kon het station toch worden gebruikt. De eerste officiële rit was op 16 december dit jaar.

Haaksbergse koning

Het was een wat surrealistisch tafereel: zo'n zeventig Ghanese hoogwaardigheidsbekleders in kleurrijke gewaden op het station van Haaksbergen. Het had allemaal te maken met de kroning van ondernemer Brian Wegdam.

Hij krijgt deze titel omdat hij met zijn vleesbedrijf van grote waarde is voor de Ghanese gemeenschap. Wegdam had al de eretitel 'Nana', nu komt daar de nieuwe naam 'Oye marlibue' bij, wat zoiets betekent als 'big honour chief Brian'.

Hanna van Hendrik

Het was hét theaterspektakel van onze provincie: Hanna van Hendrik. In het stuk vecht Hanna uit Tubbergen, net als vele boeren in de roerige jaren zeventig, tegen de ruilverkaveling. In juni waren de eerste try out-voorstellingen. Het theaterstuk trok in totaal 47.500 bezoekers.

" target="_blank" rel="noopener">www.rtvoost.nl/media/player/137924]

CDA uit coalitie Staphorst

Het CDA trok zich halverwege juni terug uit de coalitie in Staphorst. Ook CDA-wethouder Bert Krale diende zijn ontslag in. De samenwerking tussen de coalitiepartners verliep zo stroef, dat het een negatieve invloed had op de uitvoering van het beleid, zei het CDA.

Het bleek het begin van een exodus in Staphorst: in november vertrok ook burgemeester Segers, nadat eerder de gemeentesecretaris, de griffier en een communicatiemedewerker waren opgestapt.

Hitteplan

Juni was ook een hete maand. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) activeerde tegen het einde van de maand een hitteplan in onze provincie en riep mensen op om extra op elkaar te letten.

112-Storing

Op 24 juni werd pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar ons noodnummer was. Door een grote storing bij KPN lag 112 er uit, waardoor de hulpdiensten urenlang niet of moeilijk bereikbaar waren.

De gevolgen werden een paar dagen later duidelijk, toen Veiligheidsregio Twente meldde dat iemand was overleden tijdens de storing. De hulpdiensten waren hierdoor later. Het slachtoffer kon niet meer worden gereanimeerd en overleed.

Voor de 68-jarige Agnes Elfring uit Hengelo liep het gelukkig wél goed af. De Hengelose, een COPD-patiënt, kreeg plotseling geen lucht meer. Haar dochter belde in paniek het alternatieve noodnummer, maar kreeg De Telegraaf aan de lijn.

Uiteindelijk kwam Agnes via de politie terecht bij de ambulancedienst. Na twee nachten in het ziekenhuis mocht ze weer naar huis.

Agnes kroop door het oog van de naald:

De rups

De eikenprocessierups was het gesprek van de dag afgelopen zomer. Niet gek: het aantal jeukrupsen was verdriedubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Half Overijssel had rode bultjes op de armen.

Onder wie Gerard Kokhuis uit Hengelo, die de hele zomer binnenshuis doorbracht. Zijn tuin, omgeven door eiken, veranderde in een soort bedevaartsoord voor eikenprocessierupsen. Niets leek te helpen in de strijd tegen het insect.

Maar de rups was niet alleen irritant. Suzanne Mulder uit Rijssen raakte in shock door een allergische reactie, veroorzaakt door de eikenprocessierups. Na een rondje wandelen met de hond ging het mis. Ze moest overgeven, kreeg een dikke tong en had het gevoel dat ze stikte.

Gelukkig kan ze het navertellen. "Mijn vriend was thuis", vertelt ze. "Die kon mij direct een adrenaline-injectie geven waardoor ik er weer bovenop kwam."