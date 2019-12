Saymak wijt slechte seizoenshelft aan matige verdedigen: "Veel te makkelijk goals weggegeven"

"Het is gewoon heel duidelijk. We kunnen tegen elke tegenstander meevoetballen en zijn we oké bezig, maar als het erop aan komt in het verdedigen, dat begint natuurlijk ook voorin, dan is dat echt te makkelijk. Als je de tegendoelpunten vandaag bekijkt. De een komt uit een ingooi en de ander uit een doeltrap van hun. Dan wil ik het niet eens hebben over het derde- en vierde doelpunt", was het duidelijke oordeel van de kleine aanvaller.

"Koppies leegmaken"

Tot die 3-1 is het echt een wedstrijd, want zij zitten ook niet in een lekkere situatie. Dan is het gewoon zuur dat je deze wedstrijd verliest. Ik hoop dat we dit kunnen veranderen anders hebben we aan het einde van het seizoen geen prettige afsluiter. We moeten gewoon de koppies leegmaken en als we 3 januari bij elkaar komen, moeten we allemaal in één richting verdergaan."