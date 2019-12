Richard zag zijn kachelpijp opeens gloeien: "Als ik er niet was, was huis afgebrand"

Het leek zo'n goede oplossing, een palletkachel in plaats van centrale verwarming op gas. Richard en Ellen Roolvink uit Vriezenveen proberen energiezuinig te leven en hebben een gasloos huis. Maar vorige week ontstond spontaan brand in hun palletkachel. Ook het programma Kassa waarschuwde voor brandgevaar van palletkachels.

Gelukkig is het niet koud, en is een klein elektrisch kacheltje genoeg om het comfortabel te houden. maar ook als het gaat vriezen gaat de palletkachel niet meer aan, zegt Richard Roolvink: "Nee, wij zijn er klaar mee. Nu zagen we het net op tijd, maar als we toevallig de hond hadden uitgelaten, had ons huis er misschien niet meer gestaan."

Duurzaam wonen

Het is wel wrang voor de familie Roolvink. Ze hebben gekozen voor een duurzame leefstijl en zijn sinds twee jaar van het gas af. De palletkachel léék een goede oplossing, vertelt Ellen Roolvink: "We zijn hier erg van geschrokken, en ook teleurgesteld. Het zou een veilige en schone kachel zijn, maar nu blijkt dat ie gevaarlijk is en ook niet duurzaam".

Voorlopig redden ze zich met een klein elektrisch kacheltje: "Gelukkig is het een zachte winter", zegt Richard, "maar ook als het straks tien graden vriest blijft de palletkachel uit, dat beloof ik."

Palletkachels bij Kassa

Zaterdagavond besteedde het programma Kassa uitgebreid aandacht aan de gevaren van palletkachels. Branden zouden veroorzaakt worden door verkeerde manieren van aansluiten. Bij de familie Roolvink is de kachel op de veiligste manier aangesloten, en ook daar ontstond brand.

Reden voor Ellen en Richard om ook hun verhaal naar buiten te brengen: "We willen mensen hiermee waarschuwen. Van pas op, ook als alles volgens de hoogste veiligheidsnormen is gedaan, kan het nog misgaan. Dus laat je kachel nooit branden als je er niet zelf vlak bij zit".